超衰！一片葉子飛進口中 英國阿公吐掉慘遭罰萬元

英國一名老翁在斯凱格內斯的一處椅子上休息時，有一片蘆葦葉飛進他口中，他吐掉後立刻被開罰。圖為斯凱格內斯一處海灘。（法新社）

一名老翁日前在英國度假勝地斯凱格內斯（Skegness）的一處椅子上休息時，竟有一大片蘆葦葉飛進他口中，他本能地吐掉後，立刻被兩名警察以「亂丟垃圾」為由開出250英鎊（約新台幣1萬元）罰單。事件曝光後，輿論痛批警方「矯枉過正」，恐衝擊當地觀光。

《紐約郵報》報導，86歲的老翁馬許（Roy Marsh）回憶，當時他在海邊小鎮斯凱格內斯散步，因疲憊在一處停車場的椅子上稍作歇息。突然一陣風吹來，一大片蘆葦葉就這麼吹進他的嘴裡。他將葉子吐到地上後，正準備起身離開，2名警察隨即上前，指控他隨地吐痰跟亂丟垃圾。

馬許收到警方開出的250英鎊（約新台幣1萬元）罰單。他痛批，這筆罰款是「完全沒必要也不成比例」。他提出申訴後，罰款減至150英鎊（約新台幣6千元）。對此，地方議員芬德利（Adrian Findley）指出，斯凱格內斯是一個高度仰賴觀光業的城鎮。他呼籲，執法人員必須保有「裁量權」，應先判斷事件是否為「真正的意外」，給予民眾道歉和改正的機會，而非直接開罰。

面對外界批評，負責此區域的東林賽區議會（East Lindsey District Council）發表聲明，堅持警方所有的執法行動都受到嚴密監控，沒有針對任何特定族群也沒有歧視性。但民眾普遍對此並不買單，認為在一個將「飛進嘴裡的葉子吐掉」視為環境犯罪的觀光區，這種缺乏人情味的執法，只會讓當地旅遊形象嚴重扣分。

一名老翁在英國斯凱格內斯的一處椅子上休息時，有一片蘆葦葉飛進他口中，他吐掉後立刻被開罰。（圖截自Google）

