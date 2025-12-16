《悲慘世界》演出落幕後 上海觀眾齊唱「反抗名曲」

在12月13日於上海大劇院上演的音樂劇《悲慘世界》40週年紀念版音樂會結束後，有觀眾起立齊唱爭取民主自由的抗議歌曲《Do you hear the people sing》。（擷取自X平台）

12月13日在上海大劇院上演的音樂劇《悲慘世界》落幕後，許多觀眾起立齊唱著名反抗歌曲《Do you hear the people sing》（你可聽見人民在歌唱）。這首歌在中國2022年11月「白紙運動」期間，以及在2019年香港「反送中運動」和2014年「雨傘革命」期間被反覆傳唱，成為了爭取民主自由的抗議之歌。上海這次事件被認為有反中共極權的象徵意義，在網路上引發熱議。

X平台瘋傳的影片顯示，13日當天，在上海大劇院上演的音樂劇《悲慘世界》40週年紀念版音樂會結束後，不少觀眾自發地起立唱起《Do You Hear the People Sing》。這首電影版《悲慘世界》的主題曲，在中國一度被封禁。

2022年11月底，中國實施嚴厲的COVID－19疫情封控措施，導致新疆烏魯木齊住宅樓大火，有10人因疫情封控而逃生不及、不幸罹難，多個城市爆發「白紙運動」，呼籲北京解除封控。不少中國青年也曾在公開場合集體合唱《Do you hear the people sing》，以示抗議。

在香港「雨傘革命」與「反送中運動」期間，這首歌被反覆傳唱，成為了爭取民主自由的抗議之歌。

這段影片在X瘋傳，引發網友熱議。有網友在影片下留言：「我朋友也在其中，他說這種人現在已經越來越多了，乾柴已經準備好了，就等一根火柴了！ 在上海這樣的明白人越來越多了！ 這次哪怕習近平下台都已經沒有用了，上海的年輕人要的是共產黨下台，而不是習近平下台！ 」

還有網友留言說，「這個在香港街頭唱就會招來大量警察的歌曲，能在上海的天空迴盪，已然是個奇跡。」、「我相信現場一定不是事先排練的，而是一呼百應……」；「打倒中國共產黨！打倒中共，人人有責！ 」

