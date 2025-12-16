升級準軍事行動！川普簽署行政令 芬太尼列為「大規模毀滅性武器」

美國總統川普15日簽署行政命令，將合成鴉片類藥物「芬太尼」（fentanyl）列為「大規模毀滅性武器」（WMD）。（路透）

美國川普政府對毒品戰爭的定義出現歷史性轉變。據《路透》報導，美國總統川普15日簽署行政命令，將合成鴉片類藥物「芬太尼」（fentanyl）列為「大規模毀滅性武器」（WMD）。此舉將芬太尼濫用問題從公共衛生危機，直接升級為與「化學戰爭」同等級的國家安全威脅，並大幅擴張了聯邦政府動用軍事力量打擊販毒的權力。

報導指出，這項針對毒品的前所未有定性，標誌著川普決心加大對販毒集團的打擊力度。行政命令內容明確指出：「非法芬太尼更接近化學武器，而非毒品。」透過這項分類，川普政府授權五角大廈（國防部）協助執法行動，並允許情報機構動用通常僅用於「反武器擴散」的特殊工具與資源，來對付跨國毒品走私網絡。

川普在白宮一場表彰邊境執法人員的活動上宣示：「我們正式將芬太尼列為大規模毀滅性武器，因為它就是。他們（販毒集團）正試圖用毒品藥死我們的國家（drug out our country）。」

事實上，川普今年稍早已經將販毒集團列為「外國恐怖組織」，為軍事行動打開了大門。據統計，自9月初以來，川普政府已在加勒比海與太平洋地區，針對涉嫌運毒的船隻發動了超過20次軍事打擊，造成超過80人死亡。

法律專家質疑濫殺 民調顯示民意反對

然而，這種軍事化的掃毒手段引發了法律界與公眾的強烈質疑。法律專家指出，美軍在海上發動致命攻擊可能違法，因為目前公開的資訊中，鮮少有證據能證明這些被炸毀的船隻確實載有毒品，也無法證明有必要「直接將船炸飛」，而非攔截扣押並審訊船員。

此外，《路透》與易普索（Ipsos）10日發布的最新民調顯示，廣大美國民眾反對美軍對船隻進行致命打擊，反對者甚至包括約5分之1的共和黨支持者。儘管如此，川普仍多次威脅要對委內瑞拉、哥倫比亞與墨西哥境內的販毒目標發動地面打擊。

報導提到，墨西哥是美國非法芬太尼的最大來源國，而製造這些毒品所需的化學原料，則多數源自中國。

