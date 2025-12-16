扯！中國村委會面臨賠錢 竟找智力障礙者當村支書揹鍋

中國河南省輝縣市南寨鎮孫石窯村面臨賠償，現任村支書竟找智力障礙者過來頂替職位，讓對方揹上債務。（圖擷自微博）

有夠離譜！中國河南省輝縣市南寨鎮孫石窯村，被提告求償後法院判賠78.1萬人民幣（約新台幣350萬），沒想到現任村黨支部書記（村支書）竟找智力障礙者過來頂替職位，讓對方揹上債務。

據中媒《封面新聞》報導，曾在孫石窯村擔任村委會主任的郭姓男子，任內由於村裡財政狀況不佳，經常墊付金錢。不過，郭男離職後多次向村莊討要款項未果，便向村委會、法定代表人（村支書）帖姓男子提出訴訟，由輝縣市人民法院裁定賠償。



然而，郭男後續收到執行書時，發現孫石窯村支書已從帖男換成村內人人皆知的智力障礙者。媒體前往當地調查後驚覺確有此事，智力障礙者透露村裡一堆人都調侃他當上書記了，但自己真不知道什麼時候變成書記。

對此，輝縣市政府指出已對帖男、管理公章者、南寨鎮鎮長進行黨政處分。中國網友看到消息後直呼這也太離譜了，不少人則懷疑到底處分了什麼都不說清楚，要求當局好好說明為何村支書可以隨便換人。

