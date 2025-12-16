台灣上榜城市曝！《彭博》公布全球最佳25大旅遊目的地

《彭博》16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」名單，台北市成為台灣唯一入選城市。（法新社資料照）

《彭博》（Bloomberg）於16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」名單，台北市成為台灣唯一入選城市。《彭博》指出，台北憑藉街頭傳統小吃與現代餐飲文化交織而成的美食風貌脫穎而出，成為亞洲備受矚目的新興美食目的地之一。

這是《彭博》推出的第10份年度旅遊指南，目的是幫助人們在旅遊資訊爆炸的現今規劃假期。榜單歷時1年才彙整完成。評選過程中，彭博追蹤了數百項全球旅遊、航空、飯店與文化趨勢的相關資訊，結合全球各地旅遊專家的意見，並參考記者實地考察的最新報告。

榜單鎖定的目的地需具備3大特點，包含尚未過度觀光、具備文化特色與高端旅宿的發展潛力，以及性價比與未來發展前景。今年榜單特別強調性價比，以「能夠輕鬆找到每晚低於500美元高端旅宿」的地區，取代部分過度觀光且價格高昂的地點。

《彭博》形容，台灣近年頻頻成為全球美食討論的焦點，除了已風靡國際的珍珠奶茶與夜市文化外，首都台北的餐飲場景也持續進化，逐漸形塑出兼容傳統與創新的城市飲食樣貌。

台北街頭既能見到經營多年的雞肉飯等傳統老店，也不乏風格鮮明的咖啡館與餐廳，甚至出現結合藝術展覽空間的烘焙坊，展現了城市飲食文化的多重層次。

《彭博》建議，3月至5月及9月至11月為造訪台北氣候最為適合的時段。相較之下，8月正逢颱風旺季，並不適合安排旅遊行程。

本次榜單中，亞洲共有6個地點入選，除了台北市外，還包括哈薩克的阿拉木圖（Almaty）、印尼的羅地島（Rote Island）、印度的老虎保護區國家公園、馬來西亞的檳城（Penang），以及位於西南亞的中東國家阿曼（Oman）。

全球入選的25個地點包括阿根廷巴雷阿爾（Bariloche）、義大利薩丁尼亞（Sardinia）、非洲加彭（Gabon）、哈薩克阿拉木圖、印尼羅地島、美國奧札克高原（Ozarks）、希臘群山、塞內加爾達卡（Dakar）、蘇格蘭賀布里底群島（Hebrides）、美國德州（Texas）、坦尚尼亞尚吉巴島（Zanzibar）、祕魯利馬（Lima）、美國南卡州查爾斯頓（Charleston）、土克斯和凱科斯群島（Turks and Caicos）、印度老虎保護區國家公園、奧地利維也納（Vienna）、北美洛磯山脈（Rocky Mountains）、南美洲蓋亞那（Guyana）、地中海島嶼科西嘉（Corsica）、馬來西亞檳城、墨西哥帝王蝴蝶保護區（Monarch Butterfly Biosphere Reserve）、中東阿曼、美國舊金山（San Francisco）、台灣台北，以及西班牙埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）。

