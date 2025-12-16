為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    曾買春被調查！ 國際3大賽奪獎鋼琴家試圖輕生後獲救

    2025/12/16 12:23 即時新聞／綜合報導
    南韓古典音樂界首位在國際3大賽奪獎的鋼琴家林東赫，試圖輕生獲救。（圖擷自林東赫IG）

    南韓古典音樂界首位在國際3大賽奪獎的鋼琴家林東赫，試圖輕生獲救。（圖擷自林東赫IG）

    南韓古典音樂界首位在國際3大賽奪獎的知名鋼琴家林東赫，數年前曾因買春受到調查，他今天（16日）早上7時34分在Instagramg上傳手寫文章，暗示自己會走上絕路，警方迅速上門將其送往醫院，目前已脫離生命危險。

    《韓聯社》 報導，林東赫2020年曾在首爾江南區按摩店買春遭到調查，後續被判處罰款100萬韓元（約新台幣2.13萬元）。首爾瑞草警察署今早8時30分許接到報案，指稱林東赫可能要幫助，隨其前往他位於瑞草洞的住處救人。

    據了解，林東赫在蕭邦國際鋼琴比賽、柴可夫斯基國際音樂比賽、伊莉莎白王后國際音樂比賽都斬獲過獎項。不過，林東赫在IG親筆信裡表示，他一直飽受焦慮症折磨，從2015年以來每天都在服用抗憂鬱藥物，但還是持續感受到痛苦。

    林東赫說，在接受成千上萬觀眾掌聲後獨自回到飯店房間，這種落差感實在是太大了。林東赫透露，許多表演者都需要某種東西來支撐生活，自己就曾經酗酒成癮，雖然一度戒掉但又重新開始喝酒，最後只剩下一片空虛。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

