為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    機長變「巨鼠」？ 荷蘭皇家航空緊急停飛 250乘客受困滯留

    2025/12/16 13:12 即時新聞／綜合報導
    荷蘭皇家航空（KLM）一架空中巴士A330在日前的飛行過程中，被乘客發現有1隻體型巨大的老鼠偷渡上機。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    荷蘭皇家航空（KLM）一架空中巴士A330在日前的飛行過程中，被乘客發現有1隻體型巨大的老鼠偷渡上機。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    荷蘭皇家航空（KLM）一架載有250名乘客的空中巴士A330，在日前飛行過程中被乘客發現有1隻體型巨大的老鼠，不斷在機艙內到處上竄下跳，為保護乘客與機組人員安全，這架客機抵達位於加勒比海的荷屬海島阿魯巴（Aruba）後，緊急取消之後的航班，並對客機進行全面清潔工作。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月10日，荷蘭皇家航空一架空中巴士A330原定從荷蘭阿姆斯特丹出發後，先飛往荷屬海島阿魯巴，再飛往另一座荷屬海島波奈（Bonaire）。然而飛行期間，機組人員接獲不少乘客反映，目睹1隻巨鼠不僅偷渡上機，還爬上門簾桿、跳到座位上方放置行李的置物櫃，讓眾人感到噁心與擔憂。

    荷蘭皇家航空公司得知此事，擔憂老鼠這種齧齒類動物會咬壞機上的電線或是關鍵零件，進而危害所有搭乘者安全，等到客機抵達阿魯巴後，緊急告知所有乘客要對客機進行徹底清潔，因此之後的航班臨時取消，對於受到影響的乘客深表歉意。乘坐事發客機的250名乘客，航空公司也為他們安排住宿過夜，以及尋找其他替代航班。

    根據荷蘭皇家航空公司發言人表示，目前他們還不清楚這隻老鼠如何登上飛機，至於並未下令客機馬上返航或就近降落，是因為事發當下，客機正在飛越大洋，只能繼續向目的地飛行。發言人還強調，經過機組人員調查，確認這隻老鼠並未靠近機艙內存放食物的區域。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播