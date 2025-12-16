機長變「巨鼠」？ 荷蘭皇家航空緊急停飛 250乘客受困滯留

荷蘭皇家航空（KLM）一架空中巴士A330在日前的飛行過程中，被乘客發現有1隻體型巨大的老鼠偷渡上機。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

荷蘭皇家航空（KLM）一架載有250名乘客的空中巴士A330，在日前飛行過程中被乘客發現有1隻體型巨大的老鼠，不斷在機艙內到處上竄下跳，為保護乘客與機組人員安全，這架客機抵達位於加勒比海的荷屬海島阿魯巴（Aruba）後，緊急取消之後的航班，並對客機進行全面清潔工作。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月10日，荷蘭皇家航空一架空中巴士A330原定從荷蘭阿姆斯特丹出發後，先飛往荷屬海島阿魯巴，再飛往另一座荷屬海島波奈（Bonaire）。然而飛行期間，機組人員接獲不少乘客反映，目睹1隻巨鼠不僅偷渡上機，還爬上門簾桿、跳到座位上方放置行李的置物櫃，讓眾人感到噁心與擔憂。

荷蘭皇家航空公司得知此事，擔憂老鼠這種齧齒類動物會咬壞機上的電線或是關鍵零件，進而危害所有搭乘者安全，等到客機抵達阿魯巴後，緊急告知所有乘客要對客機進行徹底清潔，因此之後的航班臨時取消，對於受到影響的乘客深表歉意。乘坐事發客機的250名乘客，航空公司也為他們安排住宿過夜，以及尋找其他替代航班。

根據荷蘭皇家航空公司發言人表示，目前他們還不清楚這隻老鼠如何登上飛機，至於並未下令客機馬上返航或就近降落，是因為事發當下，客機正在飛越大洋，只能繼續向目的地飛行。發言人還強調，經過機組人員調查，確認這隻老鼠並未靠近機艙內存放食物的區域。

A massive RAT hitched a ride on a KLM flight from Amsterdam to Aruba, crawling around the cabin mid-Atlantic



Flight continued safely, but the plane was grounded for deep cleaning & rat hunt （which reportedly took over 36hrs） pic.twitter.com/W5XV4fLATi — RT （@RT_com） December 14, 2025

Globe-Trotting Rat Loose in Plane Cabin Causes Chaos on Transatlantic Flight https://t.co/3F0e5DEqOi — People （@people） December 15, 2025

