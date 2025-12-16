為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    茶商巴黎奪大獎竟遭中國人嗆聲！各國來賓齊聲援

    2025/12/16 11:46 即時新聞／綜合報導
    梨山聚鑫製茶廠第5代、年輕茶農謝忠霖本月2日赴法國巴黎AVPA大賽現場領獎。（圖擷取自臉書「梨山聚鑫製茶廠」）

    非政府組織「法國農產品加值協會」（AVPA）本月在巴黎舉辦世界茶葉大賽頒獎典禮，台灣茶農謝忠霖出席領獎時，卻遭中國人士鬧場，失控高喊「台灣是中國的一部分」，所幸現場嘉賓紛紛挺身制止，尷尬事件讓台灣意外獲得國際聲援。

    台中梨山聚鑫製茶廠本月證實，在2025年法國巴黎世界茶葉大賽（AVPA-Paris 2025）中，自眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲AVPA特別獎肯定。AVPA肯定了聚鑫製茶廠在茶園管理、製茶技藝與品質堅持上的卓越表現。「不僅展現了聚鑫的深厚實力，更讓台灣梨山高山茶的獨特風味再次被世界看見。」

    然而，梨山聚鑫製茶廠第5代、年輕茶農謝忠霖本月2日遠赴法國巴黎AVPA大賽現場領獎時，典禮上卻有2名中國人士突然起身抗議，高喊「台灣只是一個省份」、「台灣是中國的一部分」。面對突發的無禮舉動，現場嘉賓紛紛回擊，「不是」、「不喜歡就出去」、「安靜點老兄」，力挺台灣。

    儘管遭遇政治干擾，謝忠霖仍順利領取AVPA證書。梨山聚鑫製茶廠發布的現場影片中，謝忠霖在結尾強調：「我們不止在台灣，更把這份堅持帶到法國巴黎。我們要讓全世界聞到梨山茶的頂級香氣。」

    相關新聞請見︰

    梨山茶農法國拿獎 中國大使館叫囂台灣是中國的一省

    畫面中的中國人士在台灣茶農謝忠霖獲頒世界茶葉大賽特別獎時鬧場，失控高喊「台灣只是一個省份」、「台灣是中國的一部分」，被在場外國人士當場反駁，怒斥「安靜點」、「不喜歡就出去」。（圖擷自梨山聚鑫製茶廠臉書影片）

