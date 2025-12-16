畫面曝光！美軍又打擊3艘運毒船釀8死 累計已95亡

美國南方司令部15日公布影片，證實美軍又在東太平洋海域對3艘運毒船隻發動致命打擊，造成8人死亡。（圖取自美國南方司令部）

美國南方司令部證實，美軍部隊於15日又在東太平洋公海海域出手，對3艘涉嫌運毒的船隻發動「致命動力打擊」（lethal kinetic strikes），共造成8人死亡。根據軍方統計，自川普政府啟動代號「南方之矛」（Operation Southern Spear）的行動以來，一連串針對相關船隻的軍事打擊已累計造成至少95人喪生。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國南方司令部透過社群媒體平台「X」發布聲明並公布攻擊畫面，指出：「12月15日，在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的指示下，南方之矛聯合特遣部隊在國際水域對3艘由『指定恐怖組織』（Designated Terrorist Organizations）運作的船隻進行了致命打擊。」

請繼續往下閱讀...

認定船隻由恐怖組織運作 發動實彈打擊

美軍在聲明中強調，根據情報確認，這些船隻當時正航行於東太平洋已知的販毒航線上，並實際從事毒品走私活動。聲明特別使用「指定恐怖組織」一詞來描述這些船隻的營運者，顯示美軍在此次行動中，是依據恐怖主義威脅的層級來執行打擊任務。

這起攻擊是川普政府「南方之矛」行動的最新一波攻勢，該行動旨在透過軍事手段遏止毒品流入美國。報導統計，包含15日的死者在內，該行動至今已造成至少95人死亡。

在此之前，美軍也曾於12月4日在東太平洋打擊另一艘疑似運毒船，當時造成船上4人死亡。南方司令部表示，相關行動將持續進行，這也是赫格塞斯貫徹川普政府掃毒意志的具體展現。

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command （@Southcom） December 16, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法