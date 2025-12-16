為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    畫面曝光！美軍又打擊3艘運毒船釀8死 累計已95亡

    2025/12/16 11:48 編譯陳成良／綜合報導
    美國南方司令部15日公布影片，證實美軍又在東太平洋海域對3艘運毒船隻發動致命打擊，造成8人死亡。（圖取自美國南方司令部）

    美國南方司令部15日公布影片，證實美軍又在東太平洋海域對3艘運毒船隻發動致命打擊，造成8人死亡。（圖取自美國南方司令部）

    美國南方司令部證實，美軍部隊於15日又在東太平洋公海海域出手，對3艘涉嫌運毒的船隻發動「致命動力打擊」（lethal kinetic strikes），共造成8人死亡。根據軍方統計，自川普政府啟動代號「南方之矛」（Operation Southern Spear）的行動以來，一連串針對相關船隻的軍事打擊已累計造成至少95人喪生。

    據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國南方司令部透過社群媒體平台「X」發布聲明並公布攻擊畫面，指出：「12月15日，在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的指示下，南方之矛聯合特遣部隊在國際水域對3艘由『指定恐怖組織』（Designated Terrorist Organizations）運作的船隻進行了致命打擊。」

    認定船隻由恐怖組織運作 發動實彈打擊

    美軍在聲明中強調，根據情報確認，這些船隻當時正航行於東太平洋已知的販毒航線上，並實際從事毒品走私活動。聲明特別使用「指定恐怖組織」一詞來描述這些船隻的營運者，顯示美軍在此次行動中，是依據恐怖主義威脅的層級來執行打擊任務。

    這起攻擊是川普政府「南方之矛」行動的最新一波攻勢，該行動旨在透過軍事手段遏止毒品流入美國。報導統計，包含15日的死者在內，該行動至今已造成至少95人死亡。

    在此之前，美軍也曾於12月4日在東太平洋打擊另一艘疑似運毒船，當時造成船上4人死亡。南方司令部表示，相關行動將持續進行，這也是赫格塞斯貫徹川普政府掃毒意志的具體展現。

