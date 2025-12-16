為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國代表安理會上猛批高市涉台言論 日方駁斥：毫無根據

    2025/12/16 13:11 即時新聞／綜合報導
    中國常駐聯合國代表傅聰15日在安理會上指責日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢是「逆流而動」。（路透資料照）

    中國常駐聯合國代表傅聰15日在安理會上指責日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢是「逆流而動」。（路透資料照）

    中國常駐聯合國代表傅聰15日在安理會上指責日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢是「逆流而動」，對世界和平帶來嚴重隱患，要求日方收回言論。對此日本常駐聯合國代表山崎和之反駁稱，「這是沒有根據的發言」，雙方激烈交鋒。

    共同社報導，本次會議由輪值主席國斯洛維尼亞主持，旨在強調多邊合作的重要性，並聚焦將於明年舉行的下任聯合國秘書長選舉。除了中國之外，其他國家大多針對秘書長選舉程序的透明度及聯合國改革的必要性進行發言。

    傅聰在發言中稱「80年前，日本軍國主義也曾以所謂『自衛』為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難」，傅聰呼籲各國「決不能允許軍國主義死灰復燃，絕不能允許法西斯主義的幽靈復活」。

    隨後，山崎和之先是呼籲包括安理會在內等聯合國組織實施改革，接著指出中方的批評不符合會議主題，是「不恰當且無關的」，並強調「二戰以來，日本一貫堅持走和平國家的道路」。

    會議臨近尾聲時，日中雙方又分別要求額外發言機會，並再次相互指責。傅聰此前已2次致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），要求敦促高市早苗撤回相關答詢。山崎也已2次致函古特瑞斯予以反駁。

    高市早苗在11月7日的國會會議上表示，中國可能對台灣動武的情況可能構成日本的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播