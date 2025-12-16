飆罵「蠢婊子」惹議 法國第一夫人道歉：不後悔傷了女權

法國第一夫人碧姬．馬克（左）因失言稱女性主義者為「蠢婊子」而引發爭議，她於15日公開道歉但稱「不後悔」。 （路透檔案照）

法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）因上週使用歧視語稱呼女性主義者，週一（15日）首度公開道歉。她表示此番言論傷害了受害者，但又強調這是「私下言論」，因此「不後悔」，矛盾態度引爆社群媒體論戰，迫使她出面止血。

《法新社》報導，72歲的碧姬向媒體《Brut》表示：「如果我傷害了女性受害者，我感到抱歉。」她強調，這些在12月初被拍下的影片內容是她的「私下評論」。不過，她補充說：「我無法後悔這些言論。的確，我是共和國總統的妻子，但我首先是我自己。因此，在私下場合，我會讓自己放鬆，那可能不是完全得體的。」

碧姬指的是她在12月7日出席一場脫口秀後，於後台對演員亞畢坦（Ary Abittan）說的話。當時一些女性主義者在表演中抗議，指控亞畢坦曾涉嫌性侵（亞畢坦否認，且未被起訴）。碧姬對亞畢坦稱這些抗議者為「蠢婊子」（sales connes）。

隔天，這段對話影片曝光後，「#SalesConnes」（蠢婊子）的標籤在社群媒體上迅速成為熱門話題，包括奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）在內的一些知名演員也紛紛加入轉發。儘管第一夫人辦公室曾試圖將此言論解釋為對抗議者「激進的批評方式」，但仍無法平息輿論的反彈。「女性主義罷工」（Greve Feministe）等約60個女性主義團體，要求碧姬公開道歉。

據了解，當時抗議亞畢坦的女性主義者戴著印有「強姦犯」字樣的亞畢坦面具，並高喊「亞畢坦是強姦犯」。亞畢坦曾在2021年被一名女性指控強迫非自願性行為而涉嫌性侵，但調查人員於2023年撤銷了此案，上訴法院也在今年1月維持了這項裁決。

