沒水準！日本東京演唱會 中國人向高市早苗大罵髒話

日本東京Ave Mujica演唱會，有中國人對高市早苗口出穢言。（圖擷自「@bang_dream_info」X帳號）

水準有夠低！中國持續抵制日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，14日竟有中國人在東京演唱會上大罵髒話「高市早苗我X妳X」，在網路上引發大量批評，不少網友痛斥這人為何還要待在日本。

從X上流傳的影片可以看到，日本動畫《BanG Dream! Ave Mujica》所延伸出的真人女子搖滾樂隊「Ave Mujica」，14日在東京舉行演唱會時有中國人口出穢言，一旁聽得懂的觀眾則發出訕笑聲。

如此無禮的行為在網路上引起群情激憤，有人直呼「聽口音就知道是弗雷爾卓德人（中國東北人）」，還有人狠酸這根本是「犬吠」、「中國專門輸出狂吠症」。

網友怒嗆這種中國人敢不敢去俄羅斯罵普廷、去北韓罵金正恩、在北京罵習近平，並建議日本好好查查這種待在日本卻反日的人，將其全數驅逐出境。

相關影片請見︰

