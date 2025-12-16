索賠100億美元！川普怒告BBC 轟紀錄片「斷章取義」涉干預大選

川普於2021年1月6日在白宮附近向支持者發表演說的畫面。批評者指出，主流媒體在後續報導中，普遍刻意遺漏川普當天呼籲支持者保持和平、拒絕暴力的關鍵段落。（美聯社資料照）

美國總統川普15日在佛羅里達州邁阿密聯邦法院，對英國廣播公司（BBC）提起訴訟。據《法新社》報導，川普指控BBC在紀錄片中惡意剪輯他2021年國會山莊暴動前的演講，要求至少賠償100億美元（約新台幣3144億元），罪名包括誹謗及違反《佛羅里達欺騙與不公平貿易行為法》，並指控其涉嫌干預2024年總統大選。

79歲的川普當天稍早曾預告這場訴訟即將來臨，聲稱BBC「斷章取義」，甚至猜測他們「可能使用了AI或其他技術」。這部引發爭議的紀錄片去年（2024年）大選前，在BBC旗艦時事節目「全景」（Panorama）中播出。影片將川普2021年1月6日演講的兩個獨立片段剪接在一起，使其看起來像是在明確煽動支持者攻擊國會山莊，當時國會議員正在認證拜登在2020年大選中的勝利。

川普法律團隊透過發給《法新社》的聲明表示：「這家曾受人尊敬、如今卻名譽受損的BBC，透過故意、惡意且欺騙性地篡改川普總統的演講，公然企圖干預2024年總統大選，以此誹謗川普總統。」

聲明還補充：「BBC長期以來在報導川普總統時欺騙觀眾，這一切都是為了服務其左翼政治立場。」

川普的訴狀進一步指控，紀錄片中經過剪輯的演講是「被告在大選前一週捏造並播出，公然企圖干預和影響大選結果，對川普總統造成損害。」

這部紀錄片上個月被媒體報導再度聚焦後，受眾遠超英國本土的BBC曾面臨一段動盪時期，這場醜聞導致公司總監與新聞部門行政總裁辭職。

BBC否認川普的誹謗指控，儘管BBC主席沙阿（Samir Shah）已向川普致函道歉。沙阿上個月也向英國國會委員會表示，在錯誤訊息透過一份洩露給《每日電訊報》（The Daily Telegraph）的備忘錄曝光後，廣播公司本應更早採取行動承認其錯誤。

這場針對BBC的訴訟，是川普近年來對媒體公司採取一系列法律行動中的最新一起，其中幾起已導致數百萬美元的和解金。

