    國際

    以襲加薩殲滅哈瑪斯指揮官 白宮譴責違背加薩停火協議

    2025/12/16 09:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    以軍13日襲擊加薩市，擊斃哈瑪斯高階指揮官薩伊德。圖為人們抬著裝著薩伊德遺體的棺材。（路透）

    

    以軍13日襲擊加薩市，擊斃哈瑪斯高階指揮官薩伊德（Raed Saed）。對此美國感到不悅，認為以色列此舉違反加薩停火協議。

    根據《AXIOS》報導，2名美國官員透露，白宮向以色列總理納坦雅胡發出1份措辭嚴厲的訊息，強調以色列殲滅哈瑪斯指揮官的行動違反美國統川普斡旋達成的停火協議。

    2名美國官員皆稱，國務卿魯比歐、白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫希納（Jared Kushner）都對納坦雅胡感到失望。

    1名美國高級官員表示，白宮向納坦雅胡傳達的具體訊息是「如果你想毀掉自己的名聲，表明你不遵守協議，那就請便吧。但我們不會允許你毀掉總統在加薩達成協議後的名聲。」

    1位以色列官員聲稱，白宮確實對以色列表達不滿，但措辭較為溫和。另1位以色列官員透露，以色列告訴川普政府，是哈瑪斯違反協議，襲擊以色列士兵並恢復武器走私活動，擊斃哈瑪斯指揮官是為了回應違約行為。

    另外川普15日指出，美國正調查以色列是否違反了加薩停火協議，但同時強調他與納坦雅胡關係良好。

