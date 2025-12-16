布朗大學2死9傷槍擊案抓錯人 FBI懸賞156萬追查真兇

美國布朗大學2死9傷槍擊案，聯邦調查局祭出5萬美元懸賞金追緝真兇。（路透）

美國羅德島州首府普洛威頓斯（Providence）名校布朗大學，13日發生2死9傷槍擊案，警方逮捕1名24歲威斯康辛州男子，但後來發現抓錯人已釋放，聯邦調查局（FBI）祭出5萬美元（約新台幣156萬）懸賞金追緝真兇。

據《CNN》報導，從FBI公布的懸賞海報中，可以看到嫌疑人身高約5呎8吋（172.7公分）且體格健壯，案發時身穿深色外套、褲子，戴著針織毛帽和口罩。

另外，普洛威頓斯警察局也公開影片，其中顯示嫌犯於作案前數個小時已在附近街區徘徊。羅德島州總檢察長內羅納（Peter Neronha）說．他有信心執法部門能夠抓到真兇。

由於嫌犯尚未落網，讓當地人心惶惶，普洛威頓斯警局透露他們還在調查槍手是否仍在市內，目前已加強警力部署維護治安。普洛威頓斯市長斯米利（Brett Smiley）強調市內仍相當安全，羅德島州聯邦眾議員馬格茲納（Seth Magaziner）則呼籲民眾不要理會網路謠言。

