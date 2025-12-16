澤倫斯基：烏美會談不易　籲確實安全保障才談領土

俄烏和平談判持續進行，烏克蘭總統澤倫斯基今天說，與美國談判團隊的對話並不容易，但內容具體且具成效。他強調，唯有在安全保障條款清晰、具體且可執行的前提下，烏克蘭才會就領土安排做出決定。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在柏林與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行聯合記者會時指出，涉及領土的議題極為複雜，「領土問題是痛苦的」，坦言烏美雙方在主權歸屬上立場仍不同。

他表示，期盼烏克蘭的夥伴能尊重並傾聽烏方訴求，也希望美國持續扮演中間人角色，將烏方立場傳達給俄羅斯，藉此推動和平進程。

澤倫斯基多次重申，任何可行的和平方案都必須以有效的安全保障為前提。他說道，烏克蘭需要清楚了解安全保障的內容與執行方式，才能決定如何處理前線部署、軍隊安排及平民保護等問題。

澤倫斯基在記者會前出席德烏經濟論壇致詞表示，過去兩天在柏林與美方代表會晤，坦言會談並不輕鬆，但討論深入且務實，各方「逐點逐項、極為認真」交換意見；烏克蘭將持續透過外交途徑，努力結束戰爭。

談及戰場情勢，澤倫斯基指出，俄羅斯近期對烏克蘭的空襲未曾停歇，目前國內沒有任何一座發電設施未曾遭到攻擊。他直言，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正以殘酷空襲作為談判籌碼。

澤倫斯基並宣布，正準備在柏林設立首個處理武器出口與共同生產計畫的辦公室，以深化烏克蘭與歐洲的經貿和防務合作；同時呼籲德國持續支援烏克蘭防空系統，並支持將凍結的俄羅斯資產用於對抗俄軍侵略。

澤倫斯基與其談判團隊，包括國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov），自昨天起在德國與美國代表會晤，包括美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

雙方昨天進行長達5小時、今天上午持續至中午的「馬拉松式」會談，就和平條款展開磋商，相關討論今天告一段落。

烏梅洛夫今天於社群平台表示，烏美兩國之間的對話「具成效和建設性」，期盼今天結束前可達成共識，進一步邁向和平，並呼籲民眾勿受媒體各種說法與不明謠言影響。其後，烏梅洛夫辦公室澄清，所指的「共識」為雙方立場的相互理解，並非已拍板敲定的方案。

此外，英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）等多位歐洲領袖亦抵達柏林，與烏方代表會面，聽取最新情勢簡報。據悉，川普也將以電話方式參與。

據了解，最新版俄烏和平方案涵蓋20項要點，其中最具爭議仍為領土主權歸屬。烏俄雙方立場強硬，烏方希望凍結現有衝突線，俄方則多次要求烏軍全面撤離烏東頓巴斯地區。外電報導指出，目前烏軍仍控制約一成的頓內茨克州（Donetsk）領土。（編輯：陳彥鈞）1141216

