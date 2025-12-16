為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏方和談代表盼與美國達共識　民調：烏對美信任大跌

    2025/12/16 02:30 中央社

    俄烏和平談判持續推進，烏克蘭談判代表、國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫今天在社群平台說，烏克蘭與美國的對話具成效和建設性，並期盼今天結束前可達成共識，進一步邁向和平。

    烏梅洛夫（Rustem Umerov）指出，烏方過去兩天與美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）等美方代表進行談判，並取得實質成果。

    他呼籲民眾勿受外界雜音影響，還表示「目前媒體上充斥各種說法與不明謠言，請不要落入謠言與挑釁之中」。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與其談判團隊自昨天起在德國與美國及歐洲代表會晤，商討和平條款。魏科夫昨天說道，雙方討論內容涵蓋20項條款草案，又談到戰後經濟重建等，形容會談「已有一定進展」。

    不過，外媒報導指出，美方談判代表至今仍要求烏克蘭放棄對合稱頓巴斯地區（Donbas）的頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Luhansk）控制權，此一立場遭烏方強烈反對。

    另外，基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology）公布的最新民調顯示，48%受訪者表示不信任美國，較去年同期的24%倍增，估計可能與川普上任後對烏軍援立場反覆、對俄態度轉趨和緩，以及與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）互動頻繁有關。

    近期媒體亦披露，美俄曾共同草擬和談方案，其中包含多項被基輔當局視為「紅線」的條款；隨後又傳出魏科夫曾向克里姆林宮資深官員建議，應如何向川普提出烏克蘭和平協議，進一步加深烏克蘭社會疑慮。

    儘管美國近日多次向烏方施壓，希望在今年耶誕節前就俄烏和平方案作出決定，調查顯示，僅23%受訪者認為戰事可能於2026年上半年結束，32%認為戰爭將延續至2027年或更久；另有63%受訪者表示，若有需要，願意持續抗戰，比例與過去調查結果相近。

    民調同時顯示，72%受訪者支持調查提出的歐洲方案，包括凍結目前戰線、國際社會不承認俄羅斯對現有占領地的主權，並由歐洲與美國提供烏克蘭安全保障；支持或願意接受俄羅斯方案者僅17%。

    民調指出的俄羅斯方案，主張烏軍撤出烏東頓巴斯地區，烏方承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）與頓巴斯的主權，並永久放棄加入北大西洋公約組織（NATO）。

    基輔社會學國際研究所執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）指出，在和平談判條款上，多數烏克蘭民眾的立場與過往大致一致，即願意進行談判，但不接受以割讓領土作為代價。

    赫魯雪茨斯基並提到，對美國信任度下滑，反映烏克蘭社會為何在安全保障問題上，強烈要求具體且強硬的承諾，以避免再次遭俄羅斯入侵。他強調，若美國與歐洲提出的安全保障內容流於含糊，恐將大幅降低烏克蘭民眾的接受度。（編輯：陳彥鈞）1141216

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播