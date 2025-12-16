烏方和談代表盼與美國達共識　民調：烏對美信任大跌

俄烏和平談判持續推進，烏克蘭談判代表、國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫今天在社群平台說，烏克蘭與美國的對話具成效和建設性，並期盼今天結束前可達成共識，進一步邁向和平。

烏梅洛夫（Rustem Umerov）指出，烏方過去兩天與美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）等美方代表進行談判，並取得實質成果。

他呼籲民眾勿受外界雜音影響，還表示「目前媒體上充斥各種說法與不明謠言，請不要落入謠言與挑釁之中」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與其談判團隊自昨天起在德國與美國及歐洲代表會晤，商討和平條款。魏科夫昨天說道，雙方討論內容涵蓋20項條款草案，又談到戰後經濟重建等，形容會談「已有一定進展」。

不過，外媒報導指出，美方談判代表至今仍要求烏克蘭放棄對合稱頓巴斯地區（Donbas）的頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Luhansk）控制權，此一立場遭烏方強烈反對。

另外，基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology）公布的最新民調顯示，48%受訪者表示不信任美國，較去年同期的24%倍增，估計可能與川普上任後對烏軍援立場反覆、對俄態度轉趨和緩，以及與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）互動頻繁有關。

近期媒體亦披露，美俄曾共同草擬和談方案，其中包含多項被基輔當局視為「紅線」的條款；隨後又傳出魏科夫曾向克里姆林宮資深官員建議，應如何向川普提出烏克蘭和平協議，進一步加深烏克蘭社會疑慮。

儘管美國近日多次向烏方施壓，希望在今年耶誕節前就俄烏和平方案作出決定，調查顯示，僅23%受訪者認為戰事可能於2026年上半年結束，32%認為戰爭將延續至2027年或更久；另有63%受訪者表示，若有需要，願意持續抗戰，比例與過去調查結果相近。

民調同時顯示，72%受訪者支持調查提出的歐洲方案，包括凍結目前戰線、國際社會不承認俄羅斯對現有占領地的主權，並由歐洲與美國提供烏克蘭安全保障；支持或願意接受俄羅斯方案者僅17%。

民調指出的俄羅斯方案，主張烏軍撤出烏東頓巴斯地區，烏方承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）與頓巴斯的主權，並永久放棄加入北大西洋公約組織（NATO）。

基輔社會學國際研究所執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）指出，在和平談判條款上，多數烏克蘭民眾的立場與過往大致一致，即願意進行談判，但不接受以割讓領土作為代價。

赫魯雪茨斯基並提到，對美國信任度下滑，反映烏克蘭社會為何在安全保障問題上，強烈要求具體且強硬的承諾，以避免再次遭俄羅斯入侵。他強調，若美國與歐洲提出的安全保障內容流於含糊，恐將大幅降低烏克蘭民眾的接受度。（編輯：陳彥鈞）1141216

