Meta為金錢低頭！內部文件揭保營收 容忍中國詐騙廣告

路透15日報導，臉書（Facebook）母公司Meta去年來自中國廣告客戶的收入中，有超過30億美元（約940億台幣）涉及詐騙、非法賭博與色情等違規內容，顯示即使公司內部已掌握相關風險，仍在打擊濫用行為與維持營收之間陷入兩難。

Meta旗下平台包括臉書、Instagram及WhatsApp，長期成為中國企業向海外投放廣告的重要管道。儘管中國政府禁止境內民眾使用這些社群平台，卻允許企業對海外市場投放廣告，使Meta的中國廣告業務快速成長。2024年，Meta來自中國的廣告收入超過180億美元（約5642億台幣），占其全球廣告營收逾一成。

然而，路透取得的Meta內部文件顯示，公司評估其中約19％、超過30億美元的中國廣告收入，來自詐騙、非法賭博、色情及其他違反平台政策的內容。相關文件由Meta財務、遊說、工程及安全等部門於過去4年間製作，此前未曾對外披露。

文件指出，Meta內部已認知到中國是其平台詐騙及違禁品廣告的重要來源，約占全球相關問題廣告的4分之1。受害者遍佈多國，包括購買假冒保健食品的台灣消費者，以及遭詐騙而損失畢生積蓄的美國與加拿大投資人。

Meta員工於2024年4月向公司安全營運主管提交簡報，警告詐騙問題正在惡化，並指出需要進行大規模投資，才能減少日益擴大的傷害。公司隨後成立反詐騙專責小組，加強監控來自中國的詐騙與違規活動。

在加強執法後，2024年下半年來自中國的問題廣告，占Meta廣告收入的比重已從19％降至9％。然而，內部文件顯示，Meta去年底因「誠信策略」（Integrity Strategy）方向調整，以及執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）的後續指示，要求中國廣告稽查團隊暫停相關工作。路透無法確認札克伯格具體參與的程度，或策略轉向的詳細原因。

文件並披露，Meta後來遣散負責中國市場的反詐騙團隊，並解除對中國新廣告代理商加入平台的凍結措施，同時擱置其他經內部測試證實有效的反詐措施，但未說明相關細節。

路透指出，這些內部資料顯示，Meta在面對平台濫用問題時，持續在用戶安全與營收利益之間權衡取捨，也凸顯大型科技公司在全球廣告市場中所面臨的治理挑戰。

