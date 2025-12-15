為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Meta為金錢低頭！內部文件揭保營收 容忍中國詐騙廣告

    2025/12/15 23:53 國際新聞中心／綜合報導
    臉書母公司Meta去年來自中國廣告客戶的收入中，有超過30億美元（約940億台幣）涉及詐騙、非法賭博與色情等違規內容。（美聯社檔案照）

    臉書母公司Meta去年來自中國廣告客戶的收入中，有超過30億美元（約940億台幣）涉及詐騙、非法賭博與色情等違規內容。（美聯社檔案照）

    路透15日報導，臉書（Facebook）母公司Meta去年來自中國廣告客戶的收入中，有超過30億美元（約940億台幣）涉及詐騙、非法賭博與色情等違規內容，顯示即使公司內部已掌握相關風險，仍在打擊濫用行為與維持營收之間陷入兩難。

    Meta旗下平台包括臉書、Instagram及WhatsApp，長期成為中國企業向海外投放廣告的重要管道。儘管中國政府禁止境內民眾使用這些社群平台，卻允許企業對海外市場投放廣告，使Meta的中國廣告業務快速成長。2024年，Meta來自中國的廣告收入超過180億美元（約5642億台幣），占其全球廣告營收逾一成。

    然而，路透取得的Meta內部文件顯示，公司評估其中約19％、超過30億美元的中國廣告收入，來自詐騙、非法賭博、色情及其他違反平台政策的內容。相關文件由Meta財務、遊說、工程及安全等部門於過去4年間製作，此前未曾對外披露。

    文件指出，Meta內部已認知到中國是其平台詐騙及違禁品廣告的重要來源，約占全球相關問題廣告的4分之1。受害者遍佈多國，包括購買假冒保健食品的台灣消費者，以及遭詐騙而損失畢生積蓄的美國與加拿大投資人。

    Meta員工於2024年4月向公司安全營運主管提交簡報，警告詐騙問題正在惡化，並指出需要進行大規模投資，才能減少日益擴大的傷害。公司隨後成立反詐騙專責小組，加強監控來自中國的詐騙與違規活動。

    在加強執法後，2024年下半年來自中國的問題廣告，占Meta廣告收入的比重已從19％降至9％。然而，內部文件顯示，Meta去年底因「誠信策略」（Integrity Strategy）方向調整，以及執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）的後續指示，要求中國廣告稽查團隊暫停相關工作。路透無法確認札克伯格具體參與的程度，或策略轉向的詳細原因。

    文件並披露，Meta後來遣散負責中國市場的反詐騙團隊，並解除對中國新廣告代理商加入平台的凍結措施，同時擱置其他經內部測試證實有效的反詐措施，但未說明相關細節。

    路透指出，這些內部資料顯示，Meta在面對平台濫用問題時，持續在用戶安全與營收利益之間權衡取捨，也凸顯大型科技公司在全球廣告市場中所面臨的治理挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播