為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歐盟領袖峰會將舉行 俄凍結資產援烏計畫仍有分歧

    2025/12/15 22:59 中央社
    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

    歐盟將於本周舉行領袖會議並討論運用俄羅斯凍結資產援助烏克蘭的計畫。比利時始終表達不同意與疑慮，近期陸續有多個國家表達不同意見。歐盟坦言壓力越來越大，會議召開前仍持續努力。

    歐洲聯盟（EU）執行委員會正推動利用俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來遭凍結的資產，以賠償性貸款方式援助烏克蘭，以補齊迫切的財政缺口。

    大部分遭凍結的俄羅斯資產存放於比利時，這項貸款計畫遭到比利時的強烈反對。近期，義大利、保加利亞、馬爾他與捷克也陸續發聲，呼籲歐盟尋找替代方案，增添推動這項計畫的變數。

    據歐洲新聞台（Euronews）報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天上午出席歐盟外長會議前坦言，隨著越來越多國家對這項計畫表達質疑，情勢變得更加複雜。然而目前最可信的選擇仍是賠償性貸款，這也是目前正在推動的方向。

    根據這項援助計畫的構想，歐盟執委會將把俄羅斯遭到凍結的資產，轉為一筆提供給烏克蘭的零利率貸款。只有在俄羅斯同意為其侵略戰爭所造成的損害支付賠償後，烏克蘭才需償還這筆貸款。

    歐盟執委會試圖透過提供一系列保證與防護機制，消除比利時的疑慮，同時於上周宣布無限期凍結俄羅斯資產。然而隨著義大利、保加利亞、馬爾他與比利時發布聯合聲明，呼籲尋求替代方案，以及捷克新任總理巴比斯（Andrej Babis）也認為歐盟執委會應依循其他方式協助烏克蘭，情勢變得更加複雜。

    卡拉斯強調，其他選項實際上並不可行，以前已經嘗試過。賠償性貸款是以俄羅斯遭凍結的資產為基礎，這代表不會動用納稅人的錢，這點很重要。即便在技術上，賠償性貸款的計畫可透過多數決通過，但至少要讓作為主要資產保管國的比利時點頭同意，這是很重要的。

    報導指出，比利時總理德威弗（Bart de Wever）表示，只要滿足3項條件，願意考慮支持歐盟的計畫，包含全面共同承擔風險、確保充分防護機制，以及所有持有俄羅斯主權資產的歐盟國家應共同分攤責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播