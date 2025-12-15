為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國軍方首度轟炸柬埔寨暹粒省 逼近世界遺產吳哥古蹟

    2025/12/15 22:46 中央社
    柬埔寨今天指控泰國軍方深入其領土，在邊界衝突再度升溫下，首度轟炸柬埔寨最重要觀光景點、有數百年歷史的吳哥古蹟所在省份暹粒省。（美聯社）

    柬埔寨今天指控泰國軍方深入其領土，在邊界衝突再度升溫下，首度轟炸柬埔寨最重要觀光景點、有數百年歷史的吳哥古蹟所在省份暹粒省。（美聯社）

    柬埔寨今天指控泰國軍方深入其領土，在邊界衝突再度升溫下，首度轟炸柬埔寨最重要觀光景點、有數百年歷史的吳哥古蹟所在省份暹粒省。

    法新社報導，柬埔寨國防部在聲明中指出，一架泰國戰機轟炸暹粒省斯雷斯南（Srei Snam）縣一處流離失所民眾營地附近。

    該地距離吳哥古蹟園區及最知名的聯合國教科文組織世界遺產吳哥窟不到2小時車程。

    柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）告訴法新社，這是「泰軍在最新衝突最深入柬埔寨境內的攻擊」─和邊界相距超過70公里，且距離爭議區域甚遠。

    涅帕達指出，這也是泰國軍方首度轟炸暹粒省。他補充，這起轟炸事件迫使數百個原已流離失所的家庭再次逃離安置點。

    ☆恐打擊柬國重要觀光業☆

    柬埔寨經濟高度仰賴觀光產業，如同許多國家，目前仍在從COVID-19疫情的衝擊中復甦。根據觀光部數據，去年外國旅客來柬人數突破670萬人，創下歷年新高。

    但今年7月至9月的入境人次，較2019年疫情爆發前減少約1/3。根據吳哥企業公司的統計，6月至11月期間，吳哥考古園區的門票銷售額較去年同期下滑至少17%。

    柬埔寨旅遊業協會（Cambodia Association of Travel Agents）會長柴西林（Chhay Sivlin）告訴法新社，有些原本計劃從泰國入境的旅客，已取消行程或改道經越南、寮國入境。她說，暹粒省發生轟炸的消息讓「部分已預訂行程的旅客非常擔憂」。她補充，有些旅客取消原定行程，或提出延後出發的要求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播