    首頁 > 國際

    泰柬衝突升溫、防燃料運柬埔寨 泰國切斷入寮國運輸路線

    2025/12/15 22:01 中央社
    泰國為防止燃料透過寮國運往柬埔寨，已經阻斷運輸路線，許多油罐車在泰寮邊境排隊等候。（路透）

    泰國為防止燃料透過寮國運往柬埔寨，已經阻斷運輸路線，許多油罐車在泰寮邊境排隊等候。（路透）

    泰國軍方今天表示，基於擔憂燃料被轉運往正與泰國爆發激烈邊境衝突的柬埔寨，已停止讓燃料車經由泰國與寮國接壤的邊界關卡通行。

    路透社報導，泰國與柬埔寨軍方表示，雙方在長達817公里的陸地邊界多個地點發生衝突，儘管包括美國總統川普（Donald Trump）倡議的停火談判在內，國際間多方努力調解，戰事仍未見緩和跡象。

    馬來西亞外交部發表聲明指出，原訂明天舉行、雙方高層外交官可望會面的東南亞外長特別會議，應泰國要求，已延至22日。

    兩國部分共同邊界存在長期爭議，但這波自內陸林地接近寮國邊境延伸至沿海省份的衝突規模與強度，在近代堪稱前所未見。

    國家當局指出，戰火在過去8天已造成至少38人喪生、超過50萬人流離失所。雙方早在7月就發生為期5天的衝突，經川普促成才暫時停火，當時也啟動了大規模撤離行動。

    ●限制接壤寮國邊界關卡通行

    泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）少將表示，泰國軍方接獲情報後，已限制所有經崇美（Chong Mek）邊界關卡進入寮國的燃料運輸，擔心這些燃料轉供柬埔寨部隊。

    他在記者會中說：「我們的本意並非影響寮國人民或政府。」

    寮國外交部尚未回應媒體的電子郵件查詢。

    一名海軍官員表示，軍方也考慮限制泰國船隻進入柬埔寨水域「高風險地區」，以防遭到攻擊，並強調此措施不會影響其他國家的運輸。

    多位貿易消息人士指出，柬埔寨的精煉燃料（如汽油、柴油及航空燃油）有相當部分經海運進口，但市場占比確切數字尚無法證實。

    根據Kpler船舶追蹤數據，新加坡目前是柬埔寨最大燃料供應國，今年迄今出口量約91萬5000公噸。

    數據顯示，泰國今年對柬燃料出口量下降至約3萬噸，去年則不到18萬噸。

    泰國能源部12日聲明說，泰國7月以後未再出口石油至柬埔寨。

    ●泰國無人機攻擊與空襲持續

    蘇拉桑表示，目前邊境至少9處地點持續衝突，4個邊境省份，包括沿海地區交火激烈。

    柬埔寨方面指出，泰國部隊在多個地區動用無人機及重型火砲，並部署F-16戰機空襲暹粒省（Siem Reap），該省為柬埔寨第二大城市暹粒及世界知名旅遊景點吳哥窟所在地。

    柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）在簡報中指出：「值得注意的是，泰國軍方對柬埔寨的戰機與集束炸彈使用量明顯增加。」

    泰國軍力遠勝柬埔寨，海軍規模更大，空軍也是東南亞裝備最精良、訓練最完善者之一，擁有28架F-16與11架瑞典獅鷲（Gripen）戰機。

    泰國與柬埔寨互指對方導致7月川普斡旋達成的停火破裂，該停火10月已擴大為更全面的和平協議。

    曼谷方面強調，結束現時戰事須從對方先停止敵對行動及提出明確的停火方案開始，金邊則堅稱柬埔寨是在對鄰國的軍事行動採取防衛措施 。

