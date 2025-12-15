為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    地獄房客毀住家！拖欠167萬租金 5房豪宅淪垃圾場

    2025/12/15 22:59 即時新聞／綜合報導
    英國一名單親媽媽將房屋出租，沒想到房客不僅拖欠4萬英鎊（約新台幣167萬元）的租金，更留下滿屋垃圾。示意圖，非當事照。（法新社檔案照）

    英國一名單親媽媽將房屋出租，沒想到房客不僅拖欠4萬英鎊（約新台幣167萬元）的租金，更留下滿屋垃圾。示意圖，非當事照。（法新社檔案照）

    英國一名單親媽媽將自己5房的豪華房屋出租，沒想到卻遇上「地獄級房客」。該房客不僅拖欠長達14個月的租金，累積高達4萬英鎊（約新台幣167萬元），更在被驅逐後留下了如同垃圾掩埋場的屋子，讓她後悔莫及。

    太陽報》報導，51歲的科迪里（Nevena Khediri）兩年前因婚姻破裂，為了養育兩名孩子而將位於坎伯利（Camberley）的5房住宅出租。然而，一位房客入住一年後便停止繳納租金，長達14個月，總計欠款約4萬英鎊（約新台幣167萬元）。

    科迪里不得以只好展開漫長且艱難的法律驅逐程序。直到今年11月21日房客終於被驅逐，當她回到自己家中，眼前景象令她心痛欲絕，房子的地板、表面、庭院和花園都被垃圾覆蓋，宛如囤積者的廢棄物堆。

    科迪里還發現，屋內堆滿了腐爛的食物、黴菌、蜘蛛網、狗毛，以及老鼠出沒的痕跡。她沉痛地表示「這是一場絕對的噩夢。這是我孩子們成長的家，充滿他們的童年回憶，但現在完全被毀了」。房子內所有房間都堆滿了垃圾，甚至連抽屜都被拉出來堆放更多廢棄物，她根本無法踏足某些房間。

    由於地毯和地板被徹底毀壞，科迪里估計自己必須再投入數千英鎊進行修繕，而她的積蓄早已被法律費用耗盡。她目前只能靠親友協助清理，無力負擔專業清潔費用。

    科迪里的困境凸顯了英國租賃法規的漏洞。在法律程序期間，她的房客申請了政府的「債務喘息計畫」（Breathing Space scheme），該計畫為欠債者提供長達60天的臨時保護期以整理財務。這意味著科迪里即使身陷財務困境，仍有兩個月的時間無法對房客採取任何行動。

    她因為已無力支付律師費，被迫自行出庭辯護。科迪里警告所有潛在房東「我再也不會出租房子了，我也不推薦。如果你非要出租，必須確保自己受到全面保護」。她認為這項保護機制對抗大債權人或許有用，但對於像她一樣需要租金來支付自身生活費的房東來說，卻是致命的打擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播