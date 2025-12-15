地獄房客毀住家！拖欠167萬租金 5房豪宅淪垃圾場

英國一名單親媽媽將房屋出租，沒想到房客不僅拖欠4萬英鎊（約新台幣167萬元）的租金，更留下滿屋垃圾。示意圖，非當事照。（法新社檔案照）

英國一名單親媽媽將自己5房的豪華房屋出租，沒想到卻遇上「地獄級房客」。該房客不僅拖欠長達14個月的租金，累積高達4萬英鎊（約新台幣167萬元），更在被驅逐後留下了如同垃圾掩埋場的屋子，讓她後悔莫及。

《太陽報》報導，51歲的科迪里（Nevena Khediri）兩年前因婚姻破裂，為了養育兩名孩子而將位於坎伯利（Camberley）的5房住宅出租。然而，一位房客入住一年後便停止繳納租金，長達14個月，總計欠款約4萬英鎊（約新台幣167萬元）。

科迪里不得以只好展開漫長且艱難的法律驅逐程序。直到今年11月21日房客終於被驅逐，當她回到自己家中，眼前景象令她心痛欲絕，房子的地板、表面、庭院和花園都被垃圾覆蓋，宛如囤積者的廢棄物堆。

科迪里還發現，屋內堆滿了腐爛的食物、黴菌、蜘蛛網、狗毛，以及老鼠出沒的痕跡。她沉痛地表示「這是一場絕對的噩夢。這是我孩子們成長的家，充滿他們的童年回憶，但現在完全被毀了」。房子內所有房間都堆滿了垃圾，甚至連抽屜都被拉出來堆放更多廢棄物，她根本無法踏足某些房間。

由於地毯和地板被徹底毀壞，科迪里估計自己必須再投入數千英鎊進行修繕，而她的積蓄早已被法律費用耗盡。她目前只能靠親友協助清理，無力負擔專業清潔費用。

科迪里的困境凸顯了英國租賃法規的漏洞。在法律程序期間，她的房客申請了政府的「債務喘息計畫」（Breathing Space scheme），該計畫為欠債者提供長達60天的臨時保護期以整理財務。這意味著科迪里即使身陷財務困境，仍有兩個月的時間無法對房客採取任何行動。

她因為已無力支付律師費，被迫自行出庭辯護。科迪里警告所有潛在房東「我再也不會出租房子了，我也不推薦。如果你非要出租，必須確保自己受到全面保護」。她認為這項保護機制對抗大債權人或許有用，但對於像她一樣需要租金來支付自身生活費的房東來說，卻是致命的打擊。

