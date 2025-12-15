為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    2025德國對美出口大幅下滑 對中逆差將創新高

    2025/12/15 21:48 中央社
    德國聯邦外貿與投資署（GTAI）預估，2025年德國對美國出口大幅下滑，對中國貿易逆差將創新高。（路透檔案照）

    德國聯邦外貿與投資署（GTAI）預估，2025年德國對美國出口大幅下滑，對中國貿易逆差將創新高。（路透檔案照）

    德國聯邦外貿與投資署（GTAI）預估，2025年德國對美國出口大幅下滑，對中國貿易逆差將創新高。GTAI分析指出，美國關稅政策、美中市場需求疲軟，以及德國企業轉向中國在地生產為主因。

    德國經濟部轄下聯邦外貿與投資署今天發布貿易報告，根據聯邦統計局今年前9月外貿數據推估，德國2025年出口僅成長0.6%，總額約1.6兆歐元（約合新台幣56兆元）。

    德國對最大出口市場美國的出口額，預估較2024年下滑7.3%。GTAI駐美專家羅德（Roland Rohde）指出，部分企業在美國關稅措施上路前提前出貨，使2025年前半年出口數據短暫上揚，但整體趨勢仍向下發展，全年跌幅可能擴大8%~9%。

    羅德進一步說明，美國對鋼鐵與鋁材加徵關稅，加上國內工業、建築與農業等主要需求產業前景疲弱，皆對德國出口造成衝擊，相關壓力預料將延續至2026年。

    德國核心製造業也面臨來自中國的競爭壓力，報告以機械製造為例，說明中國機械產品不僅具備明顯價格優勢，品質也快速提升，在部分亞洲市場的出口金額已是德國競爭對手10倍。

    德國汽車產業2025年出口則將減少約3.2%，除中國市場需求疲弱外，中國電動車競爭也是主因。報告指出，亞洲成長型市場朝汽車電動化轉型，即意味「中國製造的電動車」需求上升，壓縮德國汽車出口空間。

    德國2025年對中國總體出口將下滑約10%，GTAI中國問題專家歐特（Christina Otte）表示，越來越多德國企業落實在中國當地生產、就地供應市場（In China, For China）策略，以降低成本，也是對中出口劇烈下滑重要原因。

    在進口端，德國也對中國的依賴持續加深。報告預估，德國2025年進口將年增4.4%，達1.4兆歐元（約新台幣49兆元），其中自中國進口額年增7.2%，中國穩居德國最大商品供應國。

    隨著出口下滑、進口持續擴大，德國對中國的貿易逆差將攀升至約870億歐元，GTAI預估對中貿易逆差將創歷史新高。

    相較之下，歐盟市場對德國出口重要性日增。報告指出，德國2025年對多個歐盟成員國出口大幅增長，其中以西班牙、波蘭與奧地利表現最為亮眼，出口額年增率分別達8.5%、5.8%與7.6%。

    報告分析，受惠於西班牙經濟成長，以及波蘭基礎建設與投資需求增加，歐盟內部市場在美中需求放緩背景下，為德國出口提供穩定支撐。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播