為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    AI生成影像氾濫 slop獲選韋氏辭典2025年代表字

    2025/12/15 21:16 中央社
    生成式人工智慧（AI）的普及使得SLOP的討論度激增，被美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）選為今年代表字。（美聯社）

    生成式人工智慧（AI）的普及使得SLOP的討論度激增，被美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）選為今年代表字。（美聯社）

    陰森、古怪且明顯造假的網路內容常被稱為slop，生成式人工智慧（AI）的普及使得這個字的討論度激增，因而被美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）選為今年代表字。

    美聯社報導，slop最早出現在18世紀，指的是軟泥，其後演變為更廣泛的意思，指的是無啥價值的東西；如今意思再延伸為「品質低落的數位內容，通常是以AI工具大量產出」。

    slop讓人聯想到身上結滿泥巴塊的豬隻擁擠圍繞1個骯髒的飼料槽，或者1桶冒著蒸氣的惡臭雜燴。如今則令人想起用AI混合出充滿冒犯人或荒謬圖像的演算法偏見內容。

    韋氏公司總裁巴羅（Greg Barlow）接受美聯社訪問時表示：「這個字很有畫面。它是AI這項變革性科技的一部分，人們既覺得它充滿吸引力，又令人討厭，也有點荒唐。」

    巴羅舉例，「就是那種很荒謬的影片、奇怪的廣告影像、俗氣的宣傳文案、看起來很真實的假新聞、AI寫出來的垃圾電子書」。

    現今有Sora這類令人驚嘆的AI影片生成工具，僅需輸入簡單文字提示就能快速產出逼真的短影片；但這類影像在社群媒體上氾濫，包括模擬名人或已故公眾人物的畫面，也引發有關假消息、深偽技術（deepfake）和版權的疑慮。

    儘管這類網路內容已存在多年，但相關製造工具如今更容易取得。

    slop一字或許令一些人產生恐懼感，但巴羅卻見到希望。他認為這個字義的搜尋量激增，反映人們對虛假或粗製濫造網路內容更有警覺，以及對於真實與優質內容的渴望。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播