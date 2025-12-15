為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    拒絕割讓領土！烏克蘭民調：75％反對與俄和談做出重大讓步

    2025/12/15 22:00 即時新聞／綜合報導
    民調顯示，烏克蘭民眾對總統澤倫斯基的信任度為61％。（美聯社）

    烏克蘭最新民調顯示，高達75％受訪者拒絕在割讓領土等重大讓步的情況下與俄羅斯簽署和平協議，另外有63％民眾支持政府繼續抵禦俄國入侵，僅有9％受訪者樂觀認為戰爭有望在2026年初畫下句點。

    《路透》報導，由基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）發布的民調顯示，多達75％受訪烏克蘭民眾認為，一份包含割讓領土或限制自身軍隊規模但無明確安全保證的對俄有利條約是「完全無法接受的」；但也有72％的受訪者指出，可以接受一份凍結當前烏俄前線且包含某些妥協條件的和平條約。

    基輔國際社會學研究所主任赫魯謝茨基（Anton Hrushetskyi）指出，雖然美國近幾個月來對烏克蘭不斷施壓，但烏克蘭公眾對於俄烏戰爭的輿論相對穩定。

    有63％的受訪者表態願意繼續對俄作戰，僅有9％認為戰爭會在明年年初結束，另外烏國民眾去年12月對華府的信任度是41％，如今下滑至21％，對北約的信任度也從去年年底的43％降至34％。

    赫魯謝茨基還指出，儘管上個月烏克蘭政治圈爆出貪腐醜聞，公眾對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的信任度似乎下滑，但在他首席助理去職以及美國重新對烏克蘭施壓的情況下，信任度回升至61％。

    美國總統川普雖然呼籲烏克蘭在戰時舉行總統大選，但民調數字顯示，只有9％的民眾希望在俄烏戰爭落幕前舉行大選。

    這份民調的訪問期是11月下旬至12月中，受訪對象為烏克蘭有效控制領土範圍內的547名烏克蘭公民。

