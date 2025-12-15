冒死奪槍仍中彈！雪梨槍擊案英雄感動全球 募款破千萬

43歲的水果店老闆阿邁德挺身而出，冒死衝向槍手並成功奪槍制止行兇，卻在下一瞬間遭嫌犯同夥開槍擊中送醫。（擷取自社群平台Ｘ）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生重大槍擊事件，兩名槍手在猶太教光明節（Hanukkah）活動期間，朝聚集人潮開火，造成重大死傷。混亂之際，一名43歲在附近經營水果店的老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed）挺身而出，冒死衝向槍手並成功奪槍制止行兇，卻在下一瞬間遭槍手同夥開槍擊中送醫。英勇畫面曝光後感動全球，各界湧入捐款聲援，金額已突破70萬澳幣（約新台幣1457萬元），甚至吸引美國富豪捐出9萬9999澳幣（約新台幣208萬元）致敬。

綜合外媒報導，事發地點附近當時正舉行光明節相關公開活動，現場聚集大量民眾與家庭。警方調查指出，涉案者為一對父子檔，分別是50歲父親薩吉德（Sajid Akram）與24歲兒子納維德（Naveed Akram），兩人於現場不同位置持槍開火。警方趕抵後與槍手交火，父親當場遭擊斃，兒子則重傷被捕，目前在警方戒護下住院治療。

報導指出，阿邁德事發時並非活動參與者，而是在附近與友人用餐，聽見槍響與尖叫聲後前往查看。畫面顯示，他先躲在車輛後方觀察情況，隨即把握空檔衝出，從後方撲向正在對人群開火的父親薩吉德，與其激烈扭打後成功奪下手中長槍，使對方當場失去繼續行兇的能力。

然而，現場槍戰並未就此停歇，兒子納維德仍持槍在旁開火。阿邁德在成功制止薩吉德後，隨即遭納維德開槍擊中倒地，被緊急送醫。家屬表示，阿邁德身中多槍，手臂與身體多處受傷，已接受手術治療，目前暫時脫離生命危險。

家人指出，阿邁德沒有任何軍警背景，只是一名每天為社區居民賣水果的普通老闆，當下「只是看到太多人倒下，無法站在原地什麼都不做」。這番話隨著事件曝光，引發大量網友共鳴，不少人直呼「真正的英雄往往最平凡」。

事件影片在社群平台瘋傳後，民眾自發在募款平台替阿邁德成立專頁，希望協助其醫療與後續復健費用，募款金額短時間內已突破70萬澳幣（約新台幣1457萬元）。捐款者中也包含億萬富豪比爾（Bill Ackman），他捐出9萬9999澳幣（約新台幣208萬元），公開表示阿邁德的行為「讓世界看見人性最勇敢的一面」。

澳洲總理與新南威爾斯州政府也相繼發聲致意，稱讚阿邁德在生死關頭挺身而出，以一己之力阻止更大悲劇發生。

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News （@GlobeEyeNews） December 14, 2025

This is the verified link for the Bondi hero. I am told by @gofundme that the funds will only be released directly to the hero. https://t.co/2sc5Z1Vut1 — Bill Ackman （@BillAckman） December 14, 2025

