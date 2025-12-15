翻身趁現在！不用4000元 有機會帶走3000萬畢卡索真跡

畢卡索於1941年創作的畫作《女人頭像》（Tête de Femme），估價高達110萬美元（約新台幣3445萬元）。（路透）

法國阿茲海默症研究基金會將舉行一場慈善抽獎活動。只要購買一張約117美元（約新台幣3664元）的彩券，就有機會將價值110萬美元（約新台幣3445萬元）的畢卡索真跡《女人頭像》（Tête de Femme）帶回家。

《紐約郵報》報導，這場特殊的慈善抽獎活動將於明年4月14日在巴黎佳士得拍賣行舉行，由法國阿茲海默症研究基金會主辦。屆時將抽出幸運得主，獲得畢卡索（Pablo Picasso）於1941年創作的畫作《女人頭像》。

請繼續往下閱讀...

這幅作品市場估價高達110萬美元（約新台幣3445萬元）。據悉，這幅畫是畢卡索與第一任妻子在關係緊張的時期所創作的，具有重要的藝術價值。主辦單位將在全球發售約12萬張彩券，民眾可透過基金會網站購買，並選擇線上參與抽獎。

該基金會獲得畢卡索孫子的好友科欽（Peri Cochin）協助，從歌劇畫廊（Opera Gallery）取得這幅作品。基金會計畫用彩券收入支付畫作費用，並預計將額外募得超過1200萬美元（約新台幣3.7億元）的研究經費。不過，主辦方聲明，如果未售出足夠的彩券來支付畫作成本，將取消抽獎並全額退款給所有購票者。

這並非第一次有畢卡索的畫作透過抽獎被送出。科欽過去曾協助組織兩次進行畢卡索抽獎活動，分別是在2013年和2020年。上一次活動中，一位義大利的會計師，收到兒子送的抽獎券，結果幸運中獎，抱回這份獨特的藝術大禮。這種創新的募款方式，不僅為阿茲海默症研究提供了資金來源，也讓普通民眾有機會以極低的成本收藏世界級的藝術品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法