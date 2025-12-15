曾大鬧教堂抗議普廷！這支龐克樂團如今成莫斯科「頭號公敵」

俄羅斯反普廷龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）遭莫斯科法院列為「極端組織」。圖為創辦人托洛科尼科娃2024年2月在德國柏林參加抗議活動的畫面。（路透檔案照）

俄羅斯打壓異議聲音再出重手。據《路透》報導，莫斯科法院15日正式將知名的反克里姆林宮龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）列為「極端組織」，全面禁止其在俄羅斯境內的活動。

對此，流亡美國的樂團創辦人托洛科尼科娃（Nadya Tolokonnikova）毫無畏懼，霸氣反擊：「如果說實話是極端主義，那我們樂意當極端份子。」

這項裁決是應俄羅斯總檢察長辦公室的要求所做出。在此之前，莫斯科法院已於今年9月進行缺席審判，以「散布關於俄軍的謊言」為由，判處該樂團5名成員最高13年的有期徒刑。這些成員早已被當局貼上「外國代理人」的標籤，但她們駁斥指控，強調這純粹是政治迫害。

大鬧教堂成名 反戰立場鮮明

「暴動小貓」成員目前多數流亡海外。該樂團於2012年一戰成名，當時她們闖入莫斯科的救世主大教堂（Christ the Savior Cathedral），在高壇上進行反普廷的示威表演，隨後遭當局逮捕入獄，引發全球關注。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，該樂團持續高調反對莫斯科發動的戰爭，成為反克里姆林宮抗議行動的重要象徵。這也讓她們成為普廷政權的眼中釘，欲除之而後快。

面對被列為極端組織的指控，身在美國且遭俄方通緝的托洛科尼科娃，上個月就在社群平台X上公開嘲諷。她寫道：「如果說實話就是極端主義，那我們很樂意成為極端份子。」

