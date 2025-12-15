為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    奇蹟！家園被火災全毀 家中僅存「一物」竟完好如初

    2025/12/15 20:13 即時新聞／綜合報導
    一場大火，幾乎燒光菲律賓一家人所有的財物，僅有家中的《聖經》完好無損，示意圖。（情境照）

    一場大火，幾乎燒光菲律賓一家人所有的財物，僅有家中的《聖經》完好無損，示意圖。（情境照）

    一場發生在菲律賓伊洛克斯蘇爾（Ilocos Sur）的無情大火，讓一家庭幾乎失去所有財產。然而，就在家人們在廢墟中翻找殘骸、試圖搶救物品時，他們在滿是熔化殘骸的瓦礫堆中，找到家中的《聖經》，且書本外觀與內頁竟完好無損，讓全家人震驚不已。

    紐約郵報》報導，雷普揚（Ruth Mary Repuyan）一家於11月27日重返被大火嚴重損毀的住家。大部分物品都已化為黑色灰燼和熔化的碎片。當雷普揚女士在燒焦的瓦礫堆下翻找時，發現一個厚實的物體。她將其拔出後，驚訝地發現竟是家中的《聖經》。令人難以置信的是，周圍物品早已面目全非，這本《聖經》的封面、書脊和內頁卻都沒有燒焦或融化痕跡。

    類似的「信仰奇蹟」在全球各地時有所聞。2024年美國喬治亞州62歲的奶奶科爾（Cindy Cole）在颶風海倫來襲時正在臥室睡覺，卻不斷聽到一個聲音催促她「起來！換到家裡另一個房間去」，科爾相信這是神的旨意。就在她起身離開房間約五分鐘後，一棵大樹便砸穿屋頂，壓毀她的床鋪。雖然科爾的臥室被徹底摧毀，但當她返回現場查看時，同樣發現她的《聖經》竟毫髮無傷。

    另一起事件則發生在2019年的阿拉巴馬州。當時一名男子家中因耶誕樹引發火災，整棟房屋都被燒毀。然而，他祖父遺留的《聖經》卻奇蹟般地未被火焰及消防水柱波及。這些案例為許多信徒帶來極大的安慰，相信在最絕望的時刻，信仰的力量與神蹟依然存在。

    （民俗說法，僅供參考）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播