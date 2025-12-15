奇蹟！家園被火災全毀 家中僅存「一物」竟完好如初

一場大火，幾乎燒光菲律賓一家人所有的財物，僅有家中的《聖經》完好無損，示意圖。（情境照）

一場發生在菲律賓伊洛克斯蘇爾（Ilocos Sur）的無情大火，讓一家庭幾乎失去所有財產。然而，就在家人們在廢墟中翻找殘骸、試圖搶救物品時，他們在滿是熔化殘骸的瓦礫堆中，找到家中的《聖經》，且書本外觀與內頁竟完好無損，讓全家人震驚不已。

《紐約郵報》報導，雷普揚（Ruth Mary Repuyan）一家於11月27日重返被大火嚴重損毀的住家。大部分物品都已化為黑色灰燼和熔化的碎片。當雷普揚女士在燒焦的瓦礫堆下翻找時，發現一個厚實的物體。她將其拔出後，驚訝地發現竟是家中的《聖經》。令人難以置信的是，周圍物品早已面目全非，這本《聖經》的封面、書脊和內頁卻都沒有燒焦或融化痕跡。

類似的「信仰奇蹟」在全球各地時有所聞。2024年美國喬治亞州62歲的奶奶科爾（Cindy Cole）在颶風海倫來襲時正在臥室睡覺，卻不斷聽到一個聲音催促她「起來！換到家裡另一個房間去」，科爾相信這是神的旨意。就在她起身離開房間約五分鐘後，一棵大樹便砸穿屋頂，壓毀她的床鋪。雖然科爾的臥室被徹底摧毀，但當她返回現場查看時，同樣發現她的《聖經》竟毫髮無傷。

另一起事件則發生在2019年的阿拉巴馬州。當時一名男子家中因耶誕樹引發火災，整棟房屋都被燒毀。然而，他祖父遺留的《聖經》卻奇蹟般地未被火焰及消防水柱波及。這些案例為許多信徒帶來極大的安慰，相信在最絕望的時刻，信仰的力量與神蹟依然存在。

（民俗說法，僅供參考）

