    昔躲過二戰猶太大屠殺！丈夫澳洲槍擊案殞命 妻：他為保護我才中彈

    2025/12/15 17:27 中央社
    澳洲邦代海灘槍擊案，至少15人喪生。圖為袋鼠玩偶被放置在紀念碑前。（歐新社）

    澳洲雪梨知名景點邦代海灘昨天發生大規模槍擊案，至少造成15人喪生，其中包含1位二戰猶太人大屠殺倖存者，此人當時也在現場的妻子指出，丈夫是為了保護她才中彈身亡。

    「每日郵報」（Daily Mail）報導，克萊特曼（Alex Kleytman）昨天在邦代海灘（Bondi Beach）為保護妻子拉莉莎．克萊特曼（Larisa Kleytman）而不幸中槍殞命，當時兩人正在那裡慶祝猶太節日「光明節」（Hanukkah）。

    克萊特曼與拉莉莎已結縭50年，她告訴「澳洲人報」（The Australian）：「我們當時站著，突然傳來『碰碰』聲響，接著所有人都趴到地上。他（克萊特曼）原本在我後面，忽然他決定靠近我這邊。他爬起來，因為他想要待在我身旁。」

    拉莉莎回憶道：「我認為他之所以中彈，是因為他爬起來保護我。」

    這對夫婦都是納粹德國第二次世界大戰期間猶太人大屠殺（Holocaust）的倖存者，他們2023年曾向澳洲猶太慈善機構JewishCare講述自身經歷。

    JewishCare的年度報告寫道，克萊特曼與拉莉莎在大屠殺期間還是孩童，克萊特曼甚至曾和母親跟弟弟在西伯利亞一同掙扎求生，然而「過往的傷痕並未阻止他們追尋更光明的未來，他們後來便自烏克蘭移民至澳洲」。

    根據猶太組織查巴德（Chabad），克萊特曼夫婦有兩個孩子和11個孫子。

    熱門推播