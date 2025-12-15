河南書記：少林寺要維護好聲譽 釐清寺廟和景區關係

河南省登封市少林寺。（法新社）

中共河南省委書記劉寧14日前往嵩山少林寺及少林景區視察時說，希望宗教界人士帶頭守法遵規、嚴持戒律，處理好「少林寺和少林文化的關係」，釐清「少林寺和嵩山景區、文旅開發的界限」，回歸宗教本真，維護好少林寺的聲譽和形象。

河南日報今天報導，劉寧14日先前往嵩山少林景區，調研檢查當地文旅市場發展情況，強調要堅持把文旅事業「高質量發展擺在突出位置來抓」，全方位提升遊客服務質量水平，營造更安全有序的文旅市場環境，讓廣大遊客「乘興而來，滿意而歸」。

劉寧在少林景區主要遊覽點，查看遊客服務設施場所，檢查景區管理、安全保障、便民服務等情況時說，要加強綜合監督管理，暢通舉報投訴管道，針對遊客反映強烈的突出問題加大執法檢查力度，嚴肅查處違法違規行為，保障遊客合法權益。

他說，要強化遊客至上、服務至上理念，提升管理服務效能，不斷豐富體驗場景，讓廣大遊客更好觸摸歷史脈搏、體驗文化魅力。

根據報導，劉寧與少林寺住持印樂法師談話時說，希望宗教界人士堅持「宗教中國化」方向，帶頭守法遵規、嚴持戒律，不斷提升宗教修為。並處理好少林寺和少林文化的關係，釐清少林寺和嵩山景區、文旅開發的界限，回歸宗教本真，維護好少林寺的聲譽和形象。並要理順體制機制，強化規範管理，加強文物保護。

爭議性極高、數度遭人舉報及爆料的前少林寺住持釋永信，7月下旬被寺方證實遭帶走調查，並指他涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，且嚴重違反佛教戒律，「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」，隨後便被註銷戒牒，失去住持資格。

11月間，釋永信被河南省新鄉市人民檢察院以涉嫌職務侵占、挪用資金、非國家工作人員受賄等罪嫌批准逮捕。

