中國制裁日自衛隊「前參謀總長」理由是不甩施壓任我政院顧問

中日關係急遽惡化，繼一系列經濟報復措施、軍事恫嚇之後，中國今天（15日）又大動作宣布制裁前日本自衛隊統合幕僚長（相當於我國國軍參謀總長）岩崎茂，引發熱議。據悉，制裁理由為岩崎茂擔任台灣行政院政務顧問，中方多次向日本提出嚴正抗議但無果。

綜合媒體報導，岩崎茂今年3月出任我國行政院政務顧問，成為首位自衛隊退役將官擔任台灣官方職務，受到國際政軍界高度關注，毫不意外也讓北京崩潰跳腳，多次對日本提出抗議。據了解，岩崎茂出任政務顧問是賴清德政府為了因應中國軍事壓力，希望加強與日本的溝通合作。岩崎茂熟稔日本國防事務，同時擔任日本「隊友會」（退伍軍人組織）理事長，與我方密切交流，擔任我方政務顧問，將助於台日進一步加強關係。

眼看屢次抗議無果，中方遂出手制裁。今天的中國外交部例行記者會上，有媒體詢問岩崎茂做了什麼事讓中方採取制裁，發言人郭嘉昆回應稱：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。中方堅決反對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任台灣當局所謂『政務顧問』，多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂采取反制措施。」

「岩崎茂非但不思悔改，反而變本加厲，與『台獨』分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。針對岩崎茂上述惡劣行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方發布外交部令，公布對其反制措施，懲戒其同『台獨』分裂勢力勾連挑釁。」

中國對岩崎茂施加的制裁包括凍結其在中國境內動產、不動產和各類財產；禁止境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門），即日起實施。

