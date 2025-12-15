為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國制裁日自衛隊「前參謀總長」理由是不甩施壓任我政院顧問

    2025/12/15 17:06 即時新聞／綜合報導
    中國制裁岩崎茂。（資料照）

    中國制裁岩崎茂。（資料照）

    中日關係急遽惡化，繼一系列經濟報復措施、軍事恫嚇之後，中國今天（15日）又大動作宣布制裁前日本自衛隊統合幕僚長（相當於我國國軍參謀總長）岩崎茂，引發熱議。據悉，制裁理由為岩崎茂擔任台灣行政院政務顧問，中方多次向日本提出嚴正抗議但無果。

    綜合媒體報導，岩崎茂今年3月出任我國行政院政務顧問，成為首位自衛隊退役將官擔任台灣官方職務，受到國際政軍界高度關注，毫不意外也讓北京崩潰跳腳，多次對日本提出抗議。據了解，岩崎茂出任政務顧問是賴清德政府為了因應中國軍事壓力，希望加強與日本的溝通合作。岩崎茂熟稔日本國防事務，同時擔任日本「隊友會」（退伍軍人組織）理事長，與我方密切交流，擔任我方政務顧問，將助於台日進一步加強關係。

    眼看屢次抗議無果，中方遂出手制裁。今天的中國外交部例行記者會上，有媒體詢問岩崎茂做了什麼事讓中方採取制裁，發言人郭嘉昆回應稱：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。中方堅決反對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任台灣當局所謂『政務顧問』，多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂采取反制措施。」

    「岩崎茂非但不思悔改，反而變本加厲，與『台獨』分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。針對岩崎茂上述惡劣行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方發布外交部令，公布對其反制措施，懲戒其同『台獨』分裂勢力勾連挑釁。」

    中國對岩崎茂施加的制裁包括凍結其在中國境內動產、不動產和各類財產；禁止境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門），即日起實施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播