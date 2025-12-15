為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    倒楣至極！與雪梨海灘槍擊案嫌犯姓名相同 男子收到死亡威脅

    2025/12/15 16:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲雪梨邦代海灘14日發生致命槍擊案。匿名官員稱嫌疑槍手之一是納維德，導致相同姓名的男子收到死亡威脅。圖為與槍擊事件無關的納維德。（擷自X@MurtazaViews）

    澳洲雪梨邦代海灘14日發生致命槍擊案。匿名官員稱嫌疑槍手之一是納維德，導致相同姓名的男子收到死亡威脅。圖為與槍擊事件無關的納維德。（擷自X@MurtazaViews）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，導致16人死亡。對此1名雪梨男子稱，他因為跟其中1名槍手姓名相同而收到死亡威脅，令他畏懼出門。

    根據《法新社》報導，一對父子14日在邦代海灘向人群開槍，其中1名槍手當場死亡，另1人目前在醫院接受治療。《澳洲公共廣播公司》引述1位匿名官員的話稱，嫌疑槍手之一是來自雪梨邦尼里格（Bonnyrigg）的納維德（Naveed Akram），其他媒體也稱，警方已搜查了他的住所。

    在關於嫌疑犯的姓名的資訊流出後，1張身穿巴基斯坦綠色板球球衣、笑容滿面的男子的照片在社群媒體上被轉發，還引發大量惡毒評論。但此照片實際取自另1位剛好也叫納維德（Naveed Akram）的人的Facebook。他今（15）日在巴基斯坦駐雪梨領事館發布的一段影片中，懇求人們停止傳播虛假訊息。

    影片中納維德說「據媒體報導，襲擊者之一的名字是納維德，而我的名字也叫納維德。我與該事件或那個人沒有任何關係，我希望大家能幫我停止虛假宣傳。」

    納維德告訴《法新社》，他14日晚上9點半左右第一次聽說自己被錯誤地認定為槍手。他強調自己怕到根本睡不著覺，也不敢出門。

    納維德補充，他在巴基斯坦旁遮普省的親戚接到了騷擾電話。他說「人們開始打電話給他們（親戚）。他們很擔心，已經報警了。」

    巴基斯坦裔的納維德於2018年移居澳洲，就讀於中央昆士蘭大學，之後在雪梨的霍姆斯學院攻讀碩士學位。如今他經營1家汽車租賃公司，並表示澳洲是「完美國家」。

    納維德指出，他愛著澳洲，人們都非常和善，只有這次事件確實對他造成心理創傷。

