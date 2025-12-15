小心間諜蟑螂！ 德新創公司和軍方合作 估2年內可大規模部署

德國新創公司正在研發間諜蟑螂。（路透）

以後看到蟑螂要小心是間諜了？德國新創公司SWARM Biotactics正在研發蟑螂專用的微型背包，讓蟑螂潛入指定地點後偷拍、收音、提供定位，目前已和德軍展開合作，測試間諜蟑螂在實戰中的能力，預估最快1.5至2年就能大規模部署。

據《CBS》報導，SWARM Biotactics執行長威廉（Stefan Wilhelm）表示，之所以選擇蟑螂，是因為這種昆蟲體型很小、隱蔽性極高，幾乎可以進入任何地方，而且生命力相當頑強，可以承受對人體有害的化學物質、高溫、輻射。

威廉指出，公司將生物學和機器人技術結合起來，由昆蟲神經科學家將電極連接到蟑螂的觸角，引導其移動方向。威廉說，公司能夠使用操控器來指揮蟑螂，目前正持續開發自主控制蟑螂的演算法，未來有望一次引導上百隻蟑螂前進。

SWARM Biotactics專注在馬達加斯加蟑螂上，因為這種蟑螂已被充分研究，而且可以攜帶15公克重的「背包」，裡面搭載了微型攝影機、收音麥克風和都卜勒雷達，公司正嘗試將設備重量減少到10公克。

威廉透露，各個品種的蟑螂存在速度、承重差異，這方面可以讓牠們背上不同類型的背包，負責專門的任務，例如有的適合偷拍、有的適合通訊或提供定位。

威廉表示，公司研發的重點是利用蟑螂進行防務和偵察，或者是在搜救行動中尋找生還者，而不是讓蟑螂攜帶炸藥去摧毀敵方設施，不過，威廉坦承未來情況有可能會發生改變。

