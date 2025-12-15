黎智英遭判有罪！北京力挺港府 李家超毒舌飆罵：其心歹毒

香港特首李家超（見圖）在黎智英案宣判後發表強硬聲明，痛批黎智英「其心歹毒」，並強調港府將繼續嚴厲執法。（路透資料照）

香港壹傳媒創辦人黎智英15日遭高等法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。判決出爐後，中港官方隨即發動輿論攻勢，北京表態全力支持特區「懲罰犯罪」，香港特首李家超更發表措辭強硬的聲明，痛批黎智英「其心歹毒」、「公然乞求外國制裁」，是危害國家安全的罪魁禍首。與此同時，英國政府則強烈譴責此案為「政治動機起訴」，要求立即釋放黎智英。

據《法新社》報導，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，中央政府堅定支持香港特區懲治危害國家安全的犯罪行為，以此為黎智英案的判決背書。

請繼續往下閱讀...

相較於北京的官腔，香港特首李家超的反應則充滿戰狼式的攻擊性。根據港府發布的新聞公報，李家超對法庭裁決表示歡迎，並指控黎智英長期利用《蘋果日報》製造社會對立、煽動仇恨。他更以極重語氣痛斥：「黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。」

李家超聲稱，黎智英的罪行是在「眾目睽睽」下進行，證據確鑿，並強調法律不容許任何人假借新聞自由之名危害國家安全。他更揚言，特區政府將繼續「有法必依、執法必嚴」，全力打擊國安威脅。

針對國際社會的批評，港府發言人發布長篇聲明反擊，指控「美西方」外部勢力不斷抹黑香港司法，企圖以制裁恫嚇法官。聲明強調，法庭頒下的裁決理由長達855頁，詳細說明了黎智英如何勾結外國勢力、乞求制裁中國，證明審判是「不偏不倚」、「理直氣壯」，絕無政治考慮。

港府還特別辯護稱，黎智英在獄中獲得了妥善的醫療與宗教服務，反駁外界對其遭單獨囚禁與虐待的指控，稱這全是外部勢力的捏造。

英國譴責：政治迫害應立即放人

對於中港官方的說法，英國政府則給出截然不同的定性。英國外交部發表聲明，強烈譴責這是1場「出於政治動機的起訴」（politically motivated prosecution），並指出今日的有罪判決正是這種政治迫害的結果。英方呼籲港府立即釋放黎智英，停止利用國安法打壓異議聲音。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法