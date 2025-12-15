泰柬戰火燒向暹羅灣！泰軍擬劃設「高風險區」 緊盯戰略物資

泰國與柬埔寨邊境衝突造成嚴重傷亡。泰國軍方14日在烏汶府（Ubon Ratchathani）1處軍用機場舉行儀式，運送殉職士兵的靈柩返鄉安葬。圖為覆蓋國旗的靈柩準備送上軍機。（路透）

泰國與柬埔寨邊境衝突持續擴大，戰火已延燒至泰國灣（Gulf of Thailand，又稱暹羅灣）沿岸區域。據《路透》報導，泰國軍方14日透露，正在研議限制燃料出口至柬埔寨，並計畫透過海軍力量實施更嚴格的海上管控措施。

泰國皇家海軍助理發言人那拉（Nara Khunkothom）在記者會上詳細說明了軍方正在討論的具體方案。他指出，計畫內容包括要求海軍對運送戰略物資前往柬埔寨的船隻「保持高度警戒」（vigilant against），並考慮將靠近柬埔寨港口的海域正式劃定為「高風險區域」（high-risk zones）。那拉表示，目前尚未正式下達相關命令，此事將在安全會議上進一步討論。

請繼續往下閱讀...

除了軍事層面的討論，泰國能源部也證實，泰國自今年6月以來已停止向柬埔寨出口石油。數據顯示，泰國2024年曾向柬埔寨出口約22億公升燃油，顯示雙方能源貿易關係密切，若進一步實施限制，影響將相當顯著。

儘管美國總統川普12日曾表示雙方同意停火，但邊境地區仍傳出交火，造成雙方數十名軍民傷亡，合計流離失所人數超過65萬人。對於局勢發展，白宮發言人稍早重申，川普期望各方信守承諾，並將在必要時追究責任以確保和平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法