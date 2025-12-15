為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰柬戰火燒向暹羅灣！泰軍擬劃設「高風險區」 緊盯戰略物資

    2025/12/15 15:28 編譯陳成良／綜合報導
    泰國與柬埔寨邊境衝突造成嚴重傷亡。泰國軍方14日在烏汶府（Ubon Ratchathani）1處軍用機場舉行儀式，運送殉職士兵的靈柩返鄉安葬。圖為覆蓋國旗的靈柩準備送上軍機。（路透）

    泰國與柬埔寨邊境衝突造成嚴重傷亡。泰國軍方14日在烏汶府（Ubon Ratchathani）1處軍用機場舉行儀式，運送殉職士兵的靈柩返鄉安葬。圖為覆蓋國旗的靈柩準備送上軍機。（路透）

    泰國與柬埔寨邊境衝突持續擴大，戰火已延燒至泰國灣（Gulf of Thailand，又稱暹羅灣）沿岸區域。據《路透》報導，泰國軍方14日透露，正在研議限制燃料出口至柬埔寨，並計畫透過海軍力量實施更嚴格的海上管控措施。

    泰國皇家海軍助理發言人那拉（Nara Khunkothom）在記者會上詳細說明了軍方正在討論的具體方案。他指出，計畫內容包括要求海軍對運送戰略物資前往柬埔寨的船隻「保持高度警戒」（vigilant against），並考慮將靠近柬埔寨港口的海域正式劃定為「高風險區域」（high-risk zones）。那拉表示，目前尚未正式下達相關命令，此事將在安全會議上進一步討論。

    除了軍事層面的討論，泰國能源部也證實，泰國自今年6月以來已停止向柬埔寨出口石油。數據顯示，泰國2024年曾向柬埔寨出口約22億公升燃油，顯示雙方能源貿易關係密切，若進一步實施限制，影響將相當顯著。

    儘管美國總統川普12日曾表示雙方同意停火，但邊境地區仍傳出交火，造成雙方數十名軍民傷亡，合計流離失所人數超過65萬人。對於局勢發展，白宮發言人稍早重申，川普期望各方信守承諾，並將在必要時追究責任以確保和平。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播