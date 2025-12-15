為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國麥當勞「窮鬼套餐」點雙吉堡漲價4元 民眾悲喊太貴了

    2025/12/15 14:58 即時新聞／綜合報導
    中國麥當勞「窮鬼套餐」若選擇雙層牛肉吉事堡將漲價1人民幣，讓許多當地網友崩潰。中國麥當勞示意圖。（路透）

    中國麥當勞「窮鬼套餐」若選擇雙層牛肉吉事堡將漲價1人民幣，讓許多當地網友崩潰。中國麥當勞示意圖。（路透）

    中國麥當勞今（15日）有多款產品調漲0.5至1人民幣（約新台幣2.22至4.44元），其中被稱為「窮鬼套餐」的隨心配1+1基本未變，但若是在1+1中選擇雙層牛肉吉事堡，因漢堡本身漲價使得價格跟著多出1人民幣，讓許多中國網友崩潰直呼太貴了。

    從中國麥當勞官網可以看到，隨心配1+1為紅區的漢堡或薯條，和白區的點心或飲料任意搭配，目前價格為13.9人民幣（約新台幣61.64元）。不過，若是在紅區點選雙層牛肉吉事堡，由於雙吉堡從今天起漲價1人民幣的緣故，使得1+1價格增為14.9人民幣（約新台幣66元）。

    這種1人民幣的變化讓中國網友議論紛紛，不少人感嘆這已脫離「窮鬼」的範圍了；還有人透露當初1+1可是11.9人民幣（約新台幣52.78元），沒想到漲到現在變成這樣。

    有中國網友認為，與其花這種錢去買麥當勞，還不如選擇性價比更高的餐廳。不過，也有人直指還是要看在哪裡，比如說浙江省杭州就很難找到比麥當勞1+1更值得的餐點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播