中國麥當勞「窮鬼套餐」點雙吉堡漲價4元 民眾悲喊太貴了

中國麥當勞「窮鬼套餐」若選擇雙層牛肉吉事堡將漲價1人民幣，讓許多當地網友崩潰。中國麥當勞示意圖。（路透）

中國麥當勞今（15日）有多款產品調漲0.5至1人民幣（約新台幣2.22至4.44元），其中被稱為「窮鬼套餐」的隨心配1+1基本未變，但若是在1+1中選擇雙層牛肉吉事堡，因漢堡本身漲價使得價格跟著多出1人民幣，讓許多中國網友崩潰直呼太貴了。

從中國麥當勞官網可以看到，隨心配1+1為紅區的漢堡或薯條，和白區的點心或飲料任意搭配，目前價格為13.9人民幣（約新台幣61.64元）。不過，若是在紅區點選雙層牛肉吉事堡，由於雙吉堡從今天起漲價1人民幣的緣故，使得1+1價格增為14.9人民幣（約新台幣66元）。

請繼續往下閱讀...

這種1人民幣的變化讓中國網友議論紛紛，不少人感嘆這已脫離「窮鬼」的範圍了；還有人透露當初1+1可是11.9人民幣（約新台幣52.78元），沒想到漲到現在變成這樣。

有中國網友認為，與其花這種錢去買麥當勞，還不如選擇性價比更高的餐廳。不過，也有人直指還是要看在哪裡，比如說浙江省杭州就很難找到比麥當勞1+1更值得的餐點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法