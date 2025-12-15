為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國羅浮宮工會將開始罷工 恐面臨關閉數日窘境

    2025/12/15 14:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國巴黎羅浮宮的工會將於今（15）日開始罷工。（路透）

    法國巴黎羅浮宮的工會將於今（15）日開始罷工。（路透）

    法國巴黎羅浮宮的工會將於今（15）日開始罷工，要求緊急進行翻修和增加員工人數，並抗議博物館提高大多數非歐盟遊客的門票價格。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，羅浮宮發生一系列問題，諸如10月19日博物館內價值約8800萬歐元（約台幣32.2億元）的法國王室珠寶被偷走，11月埃及館發生漏水事故，造成300至400件期刊、書籍和文獻受損，隨後是收藏著古希臘陶瓷的展廳因天花板安全隱患而關閉。另外羅浮宮決定提高非歐盟遊客票價，同樣引發爭議。

    對此法國總工會（CGT）、南方工會（Sud）和法國民主工會聯盟（CFDT）都宣布發起輪流罷工，並表示「員工們感覺自己是博物館倒塌前的最後一道防線。」

    工會們指出，珠寶竊盜案暴露羅浮宮多年來面臨的困境，包括人員削減和國家投資不足等問題。工會們也稱，羅浮宮將歐洲經濟區以外遊客的門票價格提高45%的做法具有歧視性。

    法國總工會的加拉尼（Christian Galani）說「我們認為這是不可接受的歧視。更糟的是，這些遊客不得不花更多錢去參觀1座破敗不堪的博物館。」

    加拉尼補充，由於羅浮宮長期人手不足，展廳經常關閉，導致遊客根本無法欣賞到全部藏品。

    加拉尼強調，讓某些國家的遊客為羅浮宮多年來積累的缺陷買單，是「徹頭徹尾的醜聞」。

    另外羅浮宮自2015年後已裁員200人，其中許多是保全人員，工會對此也抱持擔憂。

    若這些工會中的多數員工投票決定繼續罷工，那麼羅浮宮可能面臨部分關閉或全部關閉數日的窘境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播