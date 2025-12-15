法國羅浮宮工會將開始罷工 恐面臨關閉數日窘境

法國巴黎羅浮宮的工會將於今（15）日開始罷工。（路透）

法國巴黎羅浮宮的工會將於今（15）日開始罷工，要求緊急進行翻修和增加員工人數，並抗議博物館提高大多數非歐盟遊客的門票價格。

根據《衛報》（The Guardian）報導，羅浮宮發生一系列問題，諸如10月19日博物館內價值約8800萬歐元（約台幣32.2億元）的法國王室珠寶被偷走，11月埃及館發生漏水事故，造成300至400件期刊、書籍和文獻受損，隨後是收藏著古希臘陶瓷的展廳因天花板安全隱患而關閉。另外羅浮宮決定提高非歐盟遊客票價，同樣引發爭議。

對此法國總工會（CGT）、南方工會（Sud）和法國民主工會聯盟（CFDT）都宣布發起輪流罷工，並表示「員工們感覺自己是博物館倒塌前的最後一道防線。」

工會們指出，珠寶竊盜案暴露羅浮宮多年來面臨的困境，包括人員削減和國家投資不足等問題。工會們也稱，羅浮宮將歐洲經濟區以外遊客的門票價格提高45%的做法具有歧視性。

法國總工會的加拉尼（Christian Galani）說「我們認為這是不可接受的歧視。更糟的是，這些遊客不得不花更多錢去參觀1座破敗不堪的博物館。」

加拉尼補充，由於羅浮宮長期人手不足，展廳經常關閉，導致遊客根本無法欣賞到全部藏品。

加拉尼強調，讓某些國家的遊客為羅浮宮多年來積累的缺陷買單，是「徹頭徹尾的醜聞」。

另外羅浮宮自2015年後已裁員200人，其中許多是保全人員，工會對此也抱持擔憂。

若這些工會中的多數員工投票決定繼續罷工，那麼羅浮宮可能面臨部分關閉或全部關閉數日的窘境。

