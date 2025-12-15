報復開始了？雪梨穆斯林墓地驚見「斬首豬頭」 場面駭人

澳洲雪梨西南郊納雷蘭（Narellan）1處穆斯林墓地15日清晨驚傳遭人惡意丟棄多顆豬頭與動物殘肢，現場慘不忍睹。由於豬肉在伊斯蘭教義中被視為不潔，此舉被視為針對邦代海灘恐攻的仇恨報復。（圖擷取自IG@aussiemammoth）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）恐怖攻擊事件，連同被擊斃的槍手在內，死亡人數已攀升至16人（15名受害者與1名兇手），據《澳洲新聞網》（News.com.au）報導，雪梨1處穆斯林墓地15日驚傳遭人惡意破壞，現場被丟棄多顆「被斬首的豬頭」及動物殘肢，顯然是針對穆斯林社群的報復行動。

新南威爾斯州警方證實，上午6時接獲報案，指位於納雷蘭（Narellan）理查森路（Richardson Road）的墓地入口處發現動物遺骸。警方趕抵現場後發現數顆豬頭，隨即封鎖現場進行蒐證並將其移除。由於豬肉在伊斯蘭教義中被視為「不潔」（Haram），此舉被視為極具侮辱性的褻瀆行為。

請繼續往下閱讀...

與此同時，1張槍手納維德（Naveed Akram）與宗教導師伊斯梅爾（Sheikh Adam Ismail）的合照在網路上瘋傳，導致伊斯梅爾1家遭到嚴重騷擾與死亡威脅。伊斯梅爾澄清，他最後1次見到納維德是在2022年，當時僅教導他閱讀《古蘭經》，並無其他關聯。

伊斯梅爾無奈表示：「我有年輕的家人，我們收到了死亡威脅。我們被迫撤離家園，並尋求警方保護。」他對受害者表達了深切的哀悼。

邦代海灘恐攻的死亡人數已上升至16人，包括1名10歲女童與1名40歲男子在醫院傷重不治。

面對社會動盪，新南威爾斯州警察局長蘭勇（Mal Lanyon）緊急向公眾喊話：「這是一個需要冷靜的時刻。」他懇求民眾不要尋求報復（retribution），也不要輕信網路謠言，強調警方已採取果斷行動，請將執法工作交給警方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法