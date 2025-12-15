上野雙胞胎熊貓將返中 日中熊貓外交「歸零」

東京上野動物園飼養的雙胞胎熊貓「曉曉」（見圖）與「蕾蕾」，將於2026年1月下旬被送還中國。（歐新社）

東京上野動物園飼養的雙胞胎熊貓「曉曉」與「蕾蕾」，將於2026年1月下旬被送還中國。由於中方並未同意續租，這兩頭熊貓送還後，長達半世紀以上象徵日中友好的熊貓外交，即將歸零。

上野動物園從本月23日起至1月25日止將採取預約制，提供民眾入園與兩頭熊貓道別，預估每人的參觀時間僅有1分鐘。

日中在1972年建交後，中國提供了「康康」與「蘭蘭」兩頭熊貓給上野動物園飼養，從此開啟了日中的熊貓外交。後來雙方簽訂了保護研究合作協議，和歌山縣白濱町休閒設施「冒險世界」成為日本最大的熊貓繁殖基地，2000年時中國曾將兩頭熊貓租借給神戶市的王子動物園，象徵1995年阪神・淡路大地震後的復興。日本境內的熊貓飼養頭數，在最高峰時期曾高達7頭。

深受全球喜愛的熊貓，成為中國推動外交的工具和籌碼，和歌山縣得以成為熊貓繁殖地與親中派的前眾議員二階俊博有相當大的關係，二階退休後，中方選擇不再續租、也不再新借熊貓，而「冒險世界」所在的白濱町町長大江康弘是超級親台派，他在去年上任町長後就帥氣表示，不再依賴熊貓觀光，將尋找新的觀光資源。

「冒險世界」飼養的4頭熊貓在今年6月陸續還給中國，日本境內僅剩上野的「曉曉」與「蕾蕾」兩頭熊貓。

「曉曉」與「蕾蕾」於2021年6月出生，父母為自中國租借至上野動物園的「力力」與「真真」。姊姊「香香」已於2023年2月返回中國，雙親也在2024年9月被送返。

讀賣新聞報導，在兩隻熊貓的返還期限（2026年2月20日）日益逼近，日本政府及東京都方面，曾向中方提出希望能持續飼養，或提供新的租借安排等要求。但因近期日中關係惡化，東京都相關人士表示，相關協調進展困難，短期內已做好面對「熊貓歸零」的心理準備。

