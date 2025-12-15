為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    躲過納粹卻沒躲過澳洲海灘槍擊！ 大屠殺倖存者「肉身擋彈」護妻亡

    2025/12/15 14:18 編譯陳成良／綜合報導
    在雪梨恐攻中不幸罹難的克萊特曼（Alexander Kleytman，見圖）。他是烏克蘭裔的大屠殺倖存者，案發時為了保護妻子，以肉身擋下槍手子彈而犧牲。（圖擷取自Jewish Care年報）

    在雪梨恐攻中不幸罹難的克萊特曼（Alexander Kleytman，見圖）。他是烏克蘭裔的大屠殺倖存者，案發時為了保護妻子，以肉身擋下槍手子彈而犧牲。（圖擷取自Jewish Care年報）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日爆發針對猶太社區的恐怖攻擊，造成15人死亡、42人受傷。隨著受害者身分陸續確認，一個個令人心碎的故事也隨之曝光。其中1名曾在二戰納粹大屠殺中倖存的長者，為了保護妻子，竟以肉身擋子彈而不幸犧牲。

    據《法新社》報導，國際猶太組織「哈巴德」（Chabad）證實，死者之一是來自烏克蘭的大屠殺倖存者克萊特曼（Alex Kleytman）。他在槍擊發生當下，毫不猶豫地用身體護住妻子拉麗莎（Larisa），「他死於為妻子擋下來自槍手的子彈。」這名躲過納粹種族清洗的老人，最終卻倒在了澳洲這個理應安全的避風港。

    另一名確認的死者是41歲的拉比（猶太教士）施蘭格（Eli Schlanger），他也是當天「光明節」慶祝活動的組織者之一。澳洲猶太人執行委員會的里夫欽（Alex Ryvchin）哀痛表示：「認識他的人都知道，他是我們之中最好的人。他每天醒來的使命很簡單，就是行善。」

    10歲女童、法國足球員同遭毒手

    這場無差別屠殺的受害者年齡跨度極大，最小的僅是一名10歲女童，她在送醫後傷重不治；最年長的死者則高齡87歲。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在社群媒體上發文，悼念在襲擊中喪生的法國公民艾爾卡亞姆（Dan Elkayam）。艾爾卡亞姆是一名業餘足球員，正試圖在雪梨建立新生活。雪梨當地的足球俱樂部形容他是一名「極具天賦且受隊友歡迎的人物」。

    澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）痛批這起事件是「純粹的邪惡」，是發生在澳洲國土上的反猶太恐怖主義行為。

