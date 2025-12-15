為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澳洲海灘屠殺案重大突破！車內搜出IS旗幟 槍手父子疑已宣誓效忠

    2025/12/15 13:59 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲雪梨邦代海灘槍擊案兇嫌曝光，分別是50歲的父親阿克拉姆（右）與24歲的兒子納維德（左），兩人疑與伊斯蘭國有關聯。（圖取自X平台）

    澳洲雪梨邦代海灘槍擊案兇嫌曝光，分別是50歲的父親阿克拉姆（右）與24歲的兒子納維德（左），兩人疑與伊斯蘭國有關聯。（圖取自X平台）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生的恐怖槍擊案，包含槍手在內死亡人數為16人。據《法新社》引述澳洲廣播公司（ABC）報導，行兇的兩名黑衣槍手被證實是一對父子，且極可能與恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）有關聯。警方在他們的車內發現了兩面IS旗幟，並定調這是一起「反猶太主義的恐怖攻擊」。

    這對兇殘的父子檔分別是50歲的父親阿克拉姆（Sajid Akram）與24歲的兒子納維德（Naveed Akram）。案發當時，兩人並肩站在海灘旁的一座小橋上，手持長槍朝參加猶太節慶「光明節」的人群掃射。阿克拉姆在與警方的駁火中被擊斃，納維德則身受重傷，目前在醫院接受警方嚴密看守。

    ABC報導指出，反恐探員懷疑這對父子已向伊斯蘭國宣誓效忠。調查人員在他們停於海灘附近的車內搜出了兩面IS旗幟。此外，納維德被認為與一名在2019年被捕的IS成員關係密切。

    情報失靈？兒子曾被列關注對象

    澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）證實，納維德早在2019年就曾引起澳洲安全情報組織（ASIO）的注意。「他曾因與他人有聯繫而接受調查，但當時的評估認為他沒有持續威脅，也沒有從事暴力的跡象。」這番話引發外界對澳洲反恐情報評估是否失靈的質疑。

    調查顯示，父親阿克拉姆於1998年持學生簽證抵達澳洲，2001年取得伴侶簽證。令人震驚的是，他竟然擁有6把槍枝的合法執照。警方相信，這6把槍在當天的屠殺行動中全部被派上用場，將一個陽光普照的海灘變成了人間煉獄。

    新南威爾斯州警方已突襲搜查了這對父子位於雪梨西區的兩處住所，試圖釐清更詳細的犯案動機與網絡。

