    驚險！ 捷藍航空在委內瑞拉附近飛機 差點與美國空中加油機相撞

    2025/12/15 11:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    1架12日從庫拉索起飛的捷藍航空（JetBlue）飛機，為避免與1架美國空中加油機相撞而停止爬升。圖為示意圖。（美聯社）

    1架12日從加勒比海荷蘭屬地庫拉索（Curaçao）起飛的捷藍航空（JetBlue）飛機，為避免與1架美國空中加油機相撞而停止爬升。捷藍航空發言人多布羅夫斯基（Derek Dombrowski）14日表示，已將此事報告給美國聯邦當局，並將配合任何調查。

    根據《美聯社》報導，捷藍航空1112號航班12日從委內瑞拉海岸附近的庫拉索起飛，目的地是美國紐約甘迺迪國際機場。同時美國軍方正加強在加勒比海地區的禁毒行動，並試圖增加對委內瑞拉政府的壓力。

    捷藍航空飛行員將意外歸咎於軍用飛機橫穿他的航線。在飛行員與空中交通管制員的通話中，飛行員說「剛才有1架飛機從我們正前方不到8公里的地方飛過，那是1架美國空軍的空中加油機，而且它和我們高度差不多，我們不得不停止爬升。」

    捷藍航空飛行員表示，空軍加油機直接飛進他的航線，且其應答器沒開，導致差點發生空中相撞，之後該加油機進入了委內瑞拉領空。

    美國五角大廈建議《美聯社》向空軍尋求評論，而空軍尚未對此置評。

    值得注意的是，美國聯邦航空管理局上個月才向美國飛機發出警告，敦促它們在委內瑞拉領空飛行時「謹慎行事」，理由是委內瑞拉境內或週邊地區的安全局勢惡化，軍事活動日益頻繁。

