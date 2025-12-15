12歲偷渡、身家億萬卻淪階下囚！黎智英傳奇一生「注定與中共對幹」

壹傳媒創辦人黎智英涉違香港《國安法》，西九龍法院法官今宣判勾結外國勢力、煽動等3項罪名全數成立，刑期擇日宣布。（美聯社檔案照）

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港《國安法》，西九龍法院法官今（15日）宣判勾結外國勢力、煽動等3項罪名全數成立，刑期擇日宣布。從12歲躲在漁船底偷渡到香港，到靠紡織業累積億萬身家，再到轉戰媒體成為北京眼中的「亂港首惡」，黎智英這條路走得極端且決絕。外界常問，為何一個好好的富豪不當，偏要以卵擊石？答案或許藏在他那種「草根硬頸」與「賭徒性格」裡，讓他注定無法向強權低頭，注定要與中共對幹到底。

1948年生於廣州的黎智英，童年正值中共建政後的動盪，母親被送勞改，他在街頭求生。12歲那年，只因嚐了一塊香港旅客給的巧克力，認定「那裡有天堂的味道」，便隻身偷渡抵港。這種為了生存敢於冒險的草根韌性，貫穿了他的一生。他從童工做起，自學英文，一路拚搏創辦「佐丹奴」（Giordano），寫下標準的香港發跡神話。

六四屠城 激發反骨DNA

如果故事到此為止，他只是個成功的商人。但1989年「六四天安門事件」喚醒了他骨子裡對極權的厭惡。當大多數港商選擇噤聲或靠攏時，黎智英卻公開印T恤挺學運，更指名道姓辱罵李鵬是「王八蛋」。這股「反骨」導致佐丹奴遭中國封殺，被迫賣股。換作旁人或許會學乖，但黎智英反而變本加厲，創辦《壹週刊》與《蘋果日報》，將反共立場變成一門生意，也變成一種信仰。

「如果你不反叛，你就沒有新聞。」黎智英曾如此說道。他把做生意的「賭性」帶進了政治，在2019年反送中運動期間，他不僅走上街頭吸催淚煙，更高調訪美會見時任國務卿龐皮歐等政要，徹底踩爛北京紅線，被官媒定性為「叛國禍港四人幫」之首。

拒絕流亡 拿餘生賭尊嚴

隨著《港版國安法》落地，親友勸他離港避禍，憑他的財力，要在國外逍遙易如反掌。但他那種源自草根的「硬頸」再次發作，堅持留守。他曾直言：「我沒有選擇，這裡是我的家。如果我離開，我不僅放棄了命運，也放棄了上帝。」

從一無所有的廣州偷渡客，到坐擁傳媒帝國的億萬富豪，再到如今身陷囹圄的重刑犯，黎智英用大半輩子證明了他這條命就是「硬」。面對北京步步進逼，他原本有無數機會可以妥協、甚至流亡海外安享晚年，但他選擇正面對撞。這種近乎偏執的堅持，最終讓他付出了自由作為代價。

壹傳媒創辦人黎智英2000年11月在香港《蘋果日報》總部接受訪問時的神情。這位從成衣業跨足媒體界的傳奇大亨，最終因堅持反共立場與爭取民主，在晚年淪為階下囚。（美聯社檔案照）

