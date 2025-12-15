為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    在高中校園槍擊案中彈倖存 她念布朗大學又遭遇槍響

    2025/12/15 12:23 即時新聞／綜合報導
    美國布朗大學槍擊案釀2死9傷，讓高中時曾因校園槍擊受傷的學生再度感到不安。（美聯社）

    美國布朗大學槍擊案釀2死9傷，讓高中時曾因校園槍擊受傷的學生再度感到不安。（美聯社）

    美國羅德島州名校布朗大學，13日在巴魯斯與霍利（Barus & Holley）工程與物理大樓爆發槍響釀2死9傷，當時人在宿舍的21歲女學生特雷塔（Mia Tretta）收到槍擊警報後相當不安，因為她曾在高中校園槍擊案中彈。

    《BBC》報導，特雷塔透露，她過去所就讀的加州聖塔克拉利塔市的索古斯高中（Saugus High School），在2019年11月14日發生槍擊案導致2死3傷。

    特雷塔當時除了腹部中彈之外，也永遠地失去了自己的摯友，雖然她住院1週多就出院了，但殘留在胃部的子彈碎片、神經疼痛、耳膜破洞讓她後續又接受多次治療。

    為了遠離槍擊陰影，特雷塔從西岸加州跑到東岸羅德島州念大學，橫跨了整個美國，她以為自己不會再遇到這種事情了，孰料恐懼又再度襲來。

    此外，羅德島州普洛威頓斯（Providence）市長斯米利（Brett Smiley），前往醫院探視布朗大學槍擊案傷者時，有受傷學生告訴他還好高中有接受過槍擊案演習，在真正面對槍響時確實幫了大忙。

    斯米利對此百感交集，一方面感嘆學生應該生活在不用參加相關演習的環境裡，但另一方面這種演練確實有幫助，其根本原因無疑是槍擊案頻率太高了。

