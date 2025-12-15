中國網紅「反清復明」踩紅線！7天漲粉400萬遭封殺 官方定調：搞分裂

中國網紅「吃瓜蒙主」因解讀《紅樓夢》隱喻「反清復明」而爆紅，卻因觸犯政治紅線遭封殺。（圖取自B站＠吃瓜蒙主）

中國知名歷史博主「吃瓜蒙主」近期在短短7天內漲粉400萬，成為網路現象級人物，卻因發表涉及「反清復明」的歷史觀點，觸動中共當局最敏感的神經，最終遭到全網封殺。據《香港01》報導，事件導火線之一是她對經典小說《紅樓夢》的政治解讀，以及對清朝統治的激烈批判。

「吃瓜蒙主」以犀利口條與豐富史料，挑戰中共官方的「大一統」歷史敘事。她支持近期在網路瘋傳的「索隱派」觀點，聲稱《紅樓夢》並非愛情小說，而是作者曹雪芹暗藏的「悼明」之作。她解讀書中女主角林黛玉隱喻明朝末代皇帝崇禎（17歲死對應在位17年），賈寶玉象徵傳國玉璽，整部書是在哀悼明朝滅亡，暗諷滿清（異族）竊國。

請繼續往下閱讀...

挑戰「元清非中國」 遭愛國網紅圍剿

這種「借古諷今」的論述在中國網路上引發熱烈迴響，但也引來官方與「正能量」博主的圍剿。知名通信觀察家項立剛發文痛批，「吃瓜蒙主」否定元清兩朝的正統性是「歪曲歷史」且存在「重大政治錯誤」。項立剛警告，若不承認清朝是中國，等於要把清代併入的領土（如東北、新疆）都吐出去，這是意圖讓中國四分五裂。

被逼念稿「擁護統一」後消失

在巨大的政治壓力下，「吃瓜蒙主」被迫發布了一條風格迥異的道歉影片。影片中她神情僵硬，照稿宣讀官方宣傳文案《從大一統到築牢中華民族共共同體意識》，強調擁護民族團結。隨後，其帳號內容被清空，人也徹底銷聲匿跡。

官方喉舌、前《環球時報》總編輯胡錫進也對此現象發文，雖然未直接點名，但他質疑網路上這股「把不正經當正經炒作」的能量，以及對《紅樓夢》的古怪解讀，顯示社會戾氣無處釋放。評論指出，「吃瓜蒙主」的下場證明，在中國，歷史解釋權牢牢掌握在黨的手中，任何挑戰「民族團結」敘事的言論，都將面臨社會性死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法