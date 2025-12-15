被控勾結外國勢力等罪名成立 黎智英涉香港國安法大事記

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯香港國安法案件今天裁決，法官裁定他各項罪名成立，待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑。（資料照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯香港國安法案件今天裁決，法官裁定他各項罪名成立，待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑。

以下是黎智英（Jimmy Lai）涉香港國安法大事記：

請繼續往下閱讀...

--2019年反送中抗議：黎智英支持2019年的反送中抗議，這項抗議活動是針對香港政府提出的引渡條例修訂。

--2020年8月被捕：2020年6月30日深夜港區國安法實施，同年8月10日警方以涉嫌違反港區國安法及串謀欺詐罪拘捕。同日逾200名警察搜查香港蘋果日報大樓，黎智英被鎖上手銬帶返大樓調查，消息震驚國際，後被保釋。

--2020年12月保釋被撤銷：香港法院撤銷黎智英的保釋，他被重新拘留，自此一直還押等候審訊。港府起訴他違反港區國安法下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，是香港被控此罪的第一人。

--2021年2月：中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍點名黎智英等人是「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，要求依法給予嚴懲。

--2021年起法院連番判刑：4件未經批准集結案共判囚20個月；此後黎智英陸續被控與其前私人助理賽門（Mark Simon）及涉「12港人案」的李宇軒等被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、與「蘋果日報」報社其它高層另被加控「串謀發佈煽動刊物」罪。

--2022年12月：涉國安法案原訂開審，黎並獲法院批准聘用英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其出庭辯護。港府律政司兩度上訴被法院駁回後，香港特首李家超提請中國全國人大常委會釋法。案件一再延後審訊。

--2023年12月開審：自黎智英2020年被捕後，案件一波三折，事隔3年後開審。由國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

--2024年7月：香港法庭判所有控罪全部表面證據成立。

--2024年11月：黎智英出庭作供。共作供52天。

--2025年8月28日：歷時156天審訊，黎智英完成結案陳詞，法官在庭上宣布押後裁決。

--2025年12月15日：法官裁定黎智英2項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪、及1項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪全部成立，待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法