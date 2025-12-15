香港男闖賽馬終點促查宏福苑火災 遭撲倒壓制拘捕

香港沙田馬場14日舉行國際賽事期間，一名抗議男子衝入草地賽道，立即被制伏。（擷取自X帳號@ghall27）

香港沙田馬場昨天（14日）舉行國際賽，吸引逾1.3萬遊客入場，然而，在賽事期間發生驚險畫面，一名男子手持要求徹查造成至少160人死亡的大埔宏福苑火災，以及官員下台等標語闖入賽道，隨即被撲倒制服。

綜合港媒報導，案發當日下午，有7駒參賽，一名男子突然舉著標語衝入接近終點線賽道，所幸當時各騎師及馬匹還未策至，場邊3名男子見狀立即進入賽道，其中1名西裝男將抗議男子撲倒在地，另2人也加入制服並撿走標語，過程中賽事未中斷。

警方隨後以涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，拘捕該名59歲男子，案件交沙田警區重案組跟進。

事發影片在社交平台流傳，有網友留言「場面太震撼了」「到底什麼社會會逼得人民要用這種方式申訴？」「現在市民要這樣請願，真的很慘。」更有網友認為該抗議男子是「真的勇士，敢於直面慘澹的人生！」「希望這名男子沒事」「原來以死相諫」。

另有網友批評香港官方「馬照跑，舞照跳」，呼籲「不建議用這種方式，隨時可能讓馬和騎師發生意外。」

Unbelievable footage from Hong Kong during Romantic Warrior’s history making Hong Kong Cup victory. Tackle saved the day. Extraordinary. pic.twitter.com/6pyuz5QAr3 — Gareth Hall （@ghall27） December 14, 2025

