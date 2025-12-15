為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港男闖賽馬終點促查宏福苑火災 遭撲倒壓制拘捕

    2025/12/15 12:38 即時新聞／綜合報導
    香港沙田馬場14日舉行國際賽事期間，一名抗議男子衝入草地賽道，立即被制伏。（擷取自X帳號@ghall27）

    香港沙田馬場14日舉行國際賽事期間，一名抗議男子衝入草地賽道，立即被制伏。（擷取自X帳號@ghall27）

    香港沙田馬場昨天（14日）舉行國際賽，吸引逾1.3萬遊客入場，然而，在賽事期間發生驚險畫面，一名男子手持要求徹查造成至少160人死亡的大埔宏福苑火災，以及官員下台等標語闖入賽道，隨即被撲倒制服。

    綜合港媒報導，案發當日下午，有7駒參賽，一名男子突然舉著標語衝入接近終點線賽道，所幸當時各騎師及馬匹還未策至，場邊3名男子見狀立即進入賽道，其中1名西裝男將抗議男子撲倒在地，另2人也加入制服並撿走標語，過程中賽事未中斷。

    警方隨後以涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，拘捕該名59歲男子，案件交沙田警區重案組跟進。

    事發影片在社交平台流傳，有網友留言「場面太震撼了」「到底什麼社會會逼得人民要用這種方式申訴？」「現在市民要這樣請願，真的很慘。」更有網友認為該抗議男子是「真的勇士，敢於直面慘澹的人生！」「希望這名男子沒事」「原來以死相諫」。

    另有網友批評香港官方「馬照跑，舞照跳」，呼籲「不建議用這種方式，隨時可能讓馬和騎師發生意外。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播