中國青年藉電影《芳華》諷社會不公！ 3700萬觀看影片遭刪 驚爆「二次文革」隱憂

一部講述1970年代軍隊文工團故事的電影《芳華》，在上映8年後突然在中國網路上引爆討論狂潮，甚至驚動中共官方喉舌出面滅火。近期，中國影音平台B站（Bilibili）上一系列深度解讀《芳華》的影片，在累積超過3700萬次觀看後突遭下架。分析指出，這反映了中國年輕世代（Z世代）對階級固化與社會不公的絕望，正轉化為一股藉由「文革話語」反抗現行體制的危險暗流。

《芳華》由馮小剛執導，背景橫跨文化大革命與中越戰爭。B站部落客「聊會電影吧」將這部懷舊片重新解讀為「階級壓迫現形記」，指出片中主角「活雷鋒」劉峰的悲慘命運，正是當下無數出身草根、努力奮鬥卻仍被權貴階層（片中為高幹子弟）霸凌與拋棄的中國年輕人縮影。

胡錫進急滅火：文革是內亂

這種解讀迅速引發年輕人共鳴，評論區充斥著「劉峰就是我」、「人民萬歲」等留言，甚至出現懷念文革的情緒。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進7日緊急在微博發文滅火，定調「改開之前那十年的運動，是地地道道的內亂」。

胡錫進用「輿論場有盤醋」來比喻年輕人的不滿情緒，稱《芳華》只是被當成「餃子」煮了。他批評：「一些經歷過它的人和了解歷史的學者讚美它，只能說他們做人有問題！」胡錫進的焦慮反映了中共當局擔憂這股「借古諷今」的思潮失控，試圖將文革與現實切割。

借文革反體制 Z世代的無聲抗議

然而，分析人士指出，年輕人並非真的想回到文革，而是發現所謂的「改革開放」紅利已被權貴壟斷，自己淪為被割的「韭菜」。民陣副主席盛雪認為，年輕一代意識到今日的社會邏輯與文革時代高度重疊，他們拿起中共官方供奉的神主牌——毛澤東思想與文革口號（如「造反有理」），來攻擊當下的權貴資本主義體制，這讓中共陷入既不敢否定毛澤東、又必須壓制民間毛派的兩難。

隨著經濟下行與AI技術革命，一群受過高等教育卻找不到出路的「知識無產階級」正在形成。這群被稱為「無用階級」的年輕人，發現「讀書改變命運」的承諾破產，被欺騙的憤怒轉化為對體制的反叛。

近期中國網路上怪象頻傳，先是有網紅聲稱《紅樓夢》其實是隱喻「反清復明」的「悼明」之作，藉此宣洩對異族統治及權威的不滿；如今又有《芳華》解說引發文革懷舊潮。分析指出，這些連番出現的藉古喻今熱議，顯示積壓的民怨正在尋找出口，中共若無法解決分配正義問題，這股力量恐持續衝擊其統治根基。

