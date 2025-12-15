尹錫悅涉叛亂罪遭起訴！ 南韓特檢驚爆：曾派無人機「引誘北韓開戰」

南韓特檢組15日以叛亂罪起訴前總統尹錫悅，指控他企圖挑釁北韓開戰以合理化戒嚴。圖為尹錫悅今年7月前往首爾法院出席羈押審查庭的資料照。（路透檔案照）

南韓前總統尹錫悅戒嚴風暴有重大進展。據《路透》報導，負責調查此案的特別檢察官15日正式宣布，已以叛亂罪（insurrection）起訴尹錫悅及5名內閣成員等共24人。特檢組更首度披露驚人指控，稱尹錫悅為了製造宣布戒嚴的藉口，竟企圖派遣無人機滲透，「引誘」北韓發動武裝攻擊，以合理化其整肅異己的行動。

特檢組負責人趙恩錫（Cho Eun-seok，音譯）在記者會上表示，經過6個月的調查發現，尹錫悅與其國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）早在2023年10月就開始策劃這場行動。他們的最終目標是暫停國會權力，並以一個緊急立法機構取而代之。

派無人機滲透 企圖引誘金正恩開火

趙恩錫指出：「為了替宣布戒嚴創造正當理由，他們試圖引誘北韓發動武裝侵略，但因北韓未在軍事上做出回應而失敗。」特檢組調查顯示，尹錫悅與其軍事指揮官曾下令進行秘密無人機行動滲透北韓，意圖激化雙邊緊張局勢，以此作為實施鐵腕統治的藉口。

趙恩錫痛批：「從歷史經驗我們很清楚，當權者為政變給出的理由都只是幌子，其唯一目的就是壟斷並維持權力。」

在挑釁北韓不成後，尹錫悅轉而將矛頭對內。趙恩錫表示，尹錫悅密謀將政治對手，甚至包括當時執政黨「國民力量黨」內的反對派領袖，通通打成「反國家勢力」，並在毫無正當理由的情況下於2024年12月3日深夜強行宣布戒嚴。

這場短命的戒嚴令隨即被國會投票否決，尹錫悅隨後遭彈劾，並於今年4月被憲法法院罷免下台。隨後舉行的補選中，反對黨領袖李在明當選為新任總統。

目前尹錫悅正面臨叛亂罪審判，若罪名成立，最高可判處無期徒刑甚至死刑。除了他本人，其妻子金建希也因涉及總統任內及之前的貪腐醜聞，正接受另一個特檢組的獨立調查。

